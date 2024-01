DIRETTA/ Arezzo Rimini video streaming tv: ecco i numeri di una ricca storia (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA AREZZO RIMINI: TESTA A TESTA

L’analisi dei precedenti incontri prima della diretta di Arezzo Rimini offre uno sguardo interessante sulla storia dei confronti tra queste due squadre. Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007, durante il quale entrambe le squadre militavano in Serie B, si sono verificati quattro scontri diretti. In quell’epoca, entrambe le squadre stavano attraversando un periodo di buona forma. Tra questi incontri, spicca la vittoria del Rimini in casa nel novembre 2005, caratterizzata dalla doppietta di Adrian Ricchiuti. Dall’inizio del novembre 1997 fino a maggio 2016, si sono registrate cinque vittorie dell’Arezzo e quattro del Rimini nei dieci incontri disputati.

Diretta/ Sestri Levante Arezzo (risultato finale 0-0): zero gol e due rossi! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Durante questo periodo, si è verificato un unico pareggio nell’ultimo match giocato tra le due squadre, quando entrambe erano già in Serie C. Questo pareggio è avvenuto al Romeo Neri, evidenziando un certo equilibrio tra le due formazioni. Nel dettaglio, l’Arezzo ha conquistato la vittoria in tre degli scontri diretti in Serie B, oltre ad aggiudicarsi la sfida casalinga in Serie C nel gennaio 2016 con un punteggio di 2-0. Dall’altra parte, il Rimini ha vinto l’ultima partita casalinga nel novembre 2005, confermando la competizione e l’equilibrio tra le due squadre nel corso degli anni. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Rimini Gubbio (0-2) gol e highlights: espulso Semeraro! (Serie C, 22 dicembre 2023)

AREZZO RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Arezzo Rimini, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Si affrontano due squadre a metà classifica, che si trovano all’appuntamento della prima giornata di ritorno appaiate a quota 23 punti in classifica. L’Arezzo ha chiuso il suo 2023 pareggiando senza reti sul campo del Sestri Levante.

Diretta/ Rimini Gubbio (risultato finale 1-2): gol inutile per Ubaldi (Serie C, 22 dicembre 2023)

Attualmente, il Rimini si posiziona al tredicesimo posto nel Girone B di Serie C, con un totale di 23 punti ottenuti dopo diciannove giornate, alla pari con Recanatese e Arezzo. La squadra guidata da mister Emanuele Troise ha concluso il 2023 con due sconfitte consecutive in scontri diretti vicini alla zona playoff, contro Entella (2-0) e Gubbio (1-2), che l’hanno relegata in classifica. Questi due passi falsi hanno interrotto una serie positiva di dodici risultati utili consecutivi, durante la quale i biancorossi hanno conquistato anche la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Serie C, eliminando il Vicenza, campione in carica.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Rimini, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Paolo Indiani schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci. Risponderà il Rimini allenato da Emanuele Troisi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Colombi; Lepri, Gorelli, Pietrangeli, Rosini; Langella, Megelaitis, Marchesi; Iacoponi; Morra, Cernigoi.

AREZZO RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA