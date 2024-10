VIDEO AREZZO SPAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Euronics-Città di Arezzo i padroni di casa dell’Arezzo si impongono in rimonta sulla Spal per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli estensi tentano immediatamente di prendere in mano le redini del match proiettandosi subito in zona offensiva ma fallendo un paio di opportunità interessanti già al 3′ con Buchel e poi anche con Mignanelli su punizione intorno al 10′.

Video Cesena Brescia (2-0)/ Gol e highlights: Shpendi show tra i bianconeri (Serie B, 26 Ottobre 2024)

I minuti passano e Rao manca un’altra chance per gli emiliani al 24′ prima che gli amaranto diano segnali di vita con le giocate imprecise di Mawuli al 25′ e di Pattarello al 35′. La Spal spezza dunque l’equilibrio al 44′ per merito della rete siglata da Karlsson, approfittando di un rimpallo favorevole. Nel secondo tempo i toscani ripartono benissimo e gli sforzi prodotti per raggiungere il pareggio portano loro i frutti sperati ripristinando la parità iniziale grazie al gol firmato da Renzi, raccogliendo l’assist del collega Gaddini, al 66′.

Video Cavese Potenza (0-0)/ Gol e highlights: finisce in parità (Serie C, 26 Ottobre 2024)

Nel finale D’Orazio non pareggia al 70′ e Gaddini completa il sorpasso andando a segno al 72′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Colaninno, proveniente dalla sezione di Nola, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Eklu al 28′ e Lazzarini al 68′ da un lato, Nador al 13′, Buchel al 49′ e Calapai al 51′ dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 22 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre la Spal non si muove e rimane bloccata a 7 punti.

Video Legnago Salus Torres (2-3)/ Gol e highlights: Guiebre completa la rimonta! (Serie C 26 ottobre 2024)

VIDEO AREZZO SPAL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS