DIRETTA AREZZO SPAL, I TESTA A TESTA

A differenza di molte altre partite, i testa a testa Arezzo Spal hanno una bella storia alle spalle composta da 27 precedenti con 9 vittorie dei biancazzurri, 7 dei granata e ben 11 pareggi, a testimonianza di come regni sostanziale equilibrio sin dal 1973, prima volta che le squadre si sono sfidate.

Video Spal Pescara (0-1)/ Gol e highlights: risolve Brosco nel secondo tempo! (Serie C 18 ottobre 2024)

È curioso vedere come nelle ultime dieci partite ci sono stati ben sette segni X, tra cui la gara più recente del 2024 conclusa 0-0. L’anno prima invece c’è stato il successo dell’Arezzo per 3-1 con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Gucci e il gol di Mawuli. Inutile il centro di Fiordaliso. Bisogna tornare nel 2001 se vogliamo vedere un successo spallino, in quel caso valido per la 17esima giornata di Serie C con la rete di Pellissier (futura leggenda del Chievo) e di Botteghi, decisiva all’80esimo dopo il momentaneo pareggio di 1-1 con il centro di Testini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video Sestri Levante Arezzo (0-1)/ Gol e highlights: ci pensa Tavernelli! (Serie C 18 ottobre 2024)

DIRETTA AREZZO SPAL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie C e la diretta Arezzo Spal sarà necessario essere abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le emozioni del match e le azioni salienti.

TOSCANI A CACCIA DEL SECONDO POSTO

Il sabato dell’undicesima giornata del Girone B di Serie C termina con la diretta Arezzo Spal in campo dalle 17,30. Ad affrontarsi sono due squadre dai momenti opposti ma con la stessa fame di punti per migliorare la classifica. I padroni di casa dell’Arezzo hanno vinto l’ultima partita in casa del Sestri Levante e cercano la riconferma dopo tre partita da imbattuti. Male la Spal che ha perso le ultime due partite giocate e ha portato a casa solo 10 punti che sono diventati 7 dopo la penalizzazione

DIRETTA/ Spal Pescara (risultato finale 0-1): vantaggio definitivo di Brosco! (Serie C, 18 ottobre 2024)

AREZZO SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle possibili scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni della partita. L’Arezzo di Troise scenderà in campo con un 4-4-2 con Guccione e Ogunseye come tandem offensivo supportati da Renzi e Settembrini sugli esterni. I due centrali di difesa saranno Chiosa e Gigli con Coccia e Lazzarini come esterni.

Scenderà in campo con un 3-4-3, invece, la Spal di Dossena che comporrà la sua difesa con Arena, Sottini e Bruscagin. Mignanelli e Calapai agiranno come esterni mentre il tridente sarà formato da Zammarini, Rao e Karlsson.

AREZZO SPAL, LE QUOTE

Diamo anche un’occhiata alle quote della diretta Arezzo Spal andando ad approfondire le proposte di Bwin. I padroni di casa partono favoriti e vedono una loro vittoria a 1,90 contro il pareggio X a 3,10 e la vittoria per i ferraresi a 3,60.