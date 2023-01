Video/ Arsenal Manchester United (3-2) gol e highlights: decisivo Nketiah!

Video Arsenal Manchester United che racconta la sfida che vede di fronte due formazioni inglesi pronte a tutto pur di vincere in questa gara. Arsenal che parte bene con Odegaard che calcia verso la porta e poco dopo è Thomas a cercare la giocata personale ma ancora una volta niente da fare. Chi invece trova la rete è Marcus Rashford che conferma il suo inizio di 2023 ottimo con il gol che sblocca la partita e firma il gol dello 0-1. Vantaggio Red Evils, oggi ospiti, che dura ben poco con la rete di Nketiah che riporta tutti d’accordo sul risultato di 1-1. Gara che poi termina dopo il duplice fischio e giocatori negli spogliatoi.

DIRETTA/ Arsenal Manchester United (risultato finale 3-2): Nketiah nel finale!

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARSENAL MANCHESTER UNITED: GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo da urlo che si sblocca con il cambio dell’Arsenal con l’ingresso del nipponico Tomiyasu al posto di White. È proprio l’ex Bologna a trovare l’assist per il goal del solito Saka che poi va a vicinissimo al goal più volte in diverse circostanze con De Gea attentissimo. Il goal del pari viene realizzato dal campione del mondo con l’Argentina in Qatar 2022 Lisandro Martinez. L’argentino è bravo a ribadire in porta di testa e firmare la rete del 2-2. Pareggio che sta quasi per arrivare ma ecco l’episodio che cambia la partita conclusione dell’Arsenal deviata da Nketiah che mette fuori gioco il portiere. Controllo del bar, tutto regolare goal vittoria e tre punti per l’Arsenal.

Diretta/ Arsenal Manchester United streaming video tv: sogno Gunners (Premier)

VIDEO ARSENAL MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

ARSENAL: Ramsdale A., Gabriel, Martinelli G. (dal 37′ st Trossard L.), Nketiah E., Odegaard M. (dal 45’+3 st Holding R.), Partey T., Saka B., Saliba W., White B. (dal 1′ st Tomiyasu T.), Xhaka G., Zinchenko O.. A disposizione: Turner M., Holding R., Lokonga A. S., Marquinhos, Smith Rowe E., Tierney K., Tomiyasu T., Trossard L., Vieira F. Allenatore: Arteta M..

MANCHESTER UTD: de Gea D., Antony (dal 26′ st Fred), Eriksen C., Fernandes B., Martinez Li., McTominay S., Rashford M., Shaw L., Varane R. (dal 45’+2 st Garnacho A.), Wan-Bissaka A., Weghorst W.. A disposizione: Heaton T., Elanga A., Fred, Garnacho A., Lindelof V., Maguire H., Mainoo K., Malacia T., Pellistri F. Allenatore: ten Hag E..

DIRETTA/ Liverpool Chelsea (risultato finale 0-0): pareggio che serve a poco!

Reti: al 24′ pt Nketiah E. (Arsenal) , al 8′ st Saka B. (Arsenal) , al 45′ st Nketiah E. (Arsenal) al 17′ pt Rashford M. (Manchester Utd) , al 14′ st Martinez Li. (Manchester Utd) .

Ammonizioni: al 19′ pt White B. (Arsenal), al 34′ pt Arteta M. (Arsenal) al 2′ st Antony (Manchester Utd), al 38′ st Shaw L. (Manchester Utd).











© RIPRODUZIONE RISERVATA