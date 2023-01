Diretta Arsenal Manchester United/ Streaming video tv: sogno Arteta! (Premier League)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED: ARTETA SOGNA MA…

Arsenal Manchester United è in diretta dall’Emirates Stadium di Londra, alle ore 17:30 di domenica 22 gennaio: grande big match nella 21^ giornata di Premier League 2022-2023. Una rivalità che ha fatto epoca soprattutto all’inizio del terzo millennio torna oggi in tutto il suo splendore: prima contro terza nel campionato inglese, Arsenal che per la prima volta dopo parecchi anni è lanciatissimo verso un titolo che manca dal 2004, dopo parecchie stagioni mediocri i Gunners hanno trovato la formula giusta e sono reduci dalla vittoria esterna contro il Tottenham, con cui hanno allungato ancora sul Manchester City.

Lo stop di Pep Guardiola si deve al Manchester United, che ha vinto in rimonta il derby: Erik Ten Hag era partito male ma poi il tecnico olandese ha aperto una grande striscia positiva che ha condotto i Red Devils al terzo posto in classifica, ancora lontani dalla vetta ma certamente con la possibilità di rifarsi sotto, specialmente se dovessero vincere oggi. Non resta allora che vedere quello che succederà nell’appassionate diretta di Arsenal Manchester United; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester United sarà garantita dai canali della televisione satellitare: ancora una volta la casa della Premier League è Sky Sport e sarà questa emittente a fornire questa partita, come altre selezionate di giornata in giornata. L’appuntamento sarà riservato ai possessori di un abbonamento, e per loro bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere a Arsenal Manchester United anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Si diceva che Arteta ha trovato la formula giusta, e nella diretta Arsenal Manchester United non dovrebbe cambiare: nel suo 4-3-3 avremo Ramsdale in porta con Saliba e Gabriel Magalhaes a proteggerlo come centrali di difesa, ancora una volta dunque Ben White si allarga a destra e Zinchenko sarà il terzino sinistro. A centrocampo Thomas Partey è una diga frangiflutti che può permettere a Odegaard di inventare e alzare il raggio d’azione, Granit Xhaka infatti può dare una mano nell’interdizione e poi c’è il lavoro di due esterni di grande qualità come Saka e Gabriel Martinelli (13 gol e 9 assist in Premier League) con Nketiah che sarà la prima punta aspettando il ritorno di Gabriel Jesus.

Nel Manchester United è pesantissima la squalifica di Casemiro, ultimamente tornato sui livelli di Madrid: Ten Hag deve pensare a sostituirlo e nel suo 4-2-3-1 il naturale rimpiazzo sarebbe McTominay (rispetto a Fred) con Eriksen chiaramente confermato in cabina di regia. Difesa con Varane e Lisandro Martinez davanti a De Gea, Wan-Bissaka sarà il terzino destro mentre Shaw agirà sull’altro versante del campo; a comporre la linea della trequarti saranno come sempre Antony e Rashford sugli esterni con Bruno Fernandes che si prende la posizione centrale, davanti Weghorst può essere confermato ma occhio all’assetto con Rashford davanti e Garnacho titolare…

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Arsenal Manchester United, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











