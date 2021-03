Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i Gunners

VIDEO ARSENAL-OLYMPIACOS (0-1) LA SINTESI

All’Emirates Stadium l‘Olympiacos supera in trasferta l’Arsenal per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro il ritmo della sfida si rivela decisamente basso visto che tutte e due le compagini prediligono lavorare in fase difensiva, così da non rischiare di scoprirsi e subire un gol subito in avvio di gara. Nonostante ciò sembrano essere i padroni di casa, allenati da mister Arteta, a tentare di avanzare in zona offensiva con maggiore insistenza, sfiorando pure l’eventuale vantaggio intorno al 18′ tramite la chance non capitalizzata da Pepe, il cui tiro sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stato intercettato da un difensore in scivolata. Il suo compagno Gabriel non riesce a fare di meglio al 19′ con un colpo di testa parato dal portiere Jose Sa. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pedro Martins suonano la carica al 20′ con lo spunto di El Arabi, respinto prontamente da Leno. Sul fronte opposto i Gunners mancano il bersaglio con Aubameyang al 24′.

Nel secondo tempo sembrano essere i greci a cominciare meglio la ripresa rendendosi pericolosi con un tiro di Fortounis finito di pochissimo a lato del palo di sinistra al 48′. Gli uomini di mister Martins insistono e riescono a passare in vantaggio verso il 51′ grazie alla rete messa a segno da El Arabi, bravo a capitalizzare in contropiede su assist di Masouras e sfruttando anche la deviazione decisiva di Gabriel a spiazzare il suo portiere Leno. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi rimangono in inferiorità numerica a partire dall’82’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Ba nel giro di pochi secondi ed entrambe le squadre falliscono varie chances per andare a segno. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Xhaka da un lato, Androutsos, M’Vila e Ba, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche non è però comunque sufficiente all’Olympiacos per qualificarsi al turno successivo dato che l‘Arsenal avanza ai quarti di finale in virtù del 3 a 1 maturato nella gara d’andata.

IL TABELLINO

Arsenal-Olympiacos 0-1 (p.t. 0-0) AND.: 3-1

Reti: 51′ El Arabi(O). Assist: 51′ Masouras(O).

ARSENAL (4-2-3-1) – Leno; Bellerin(82′ Chambers), David Luiz, Gabriel Paulista, Tierney; Elneny(57′ Thomas), G. Xhaka; Pépé, D. Ceballos(57′ Odegaard), Smith Rowe(81′ Martinelli); Aubameyang. Allenatore: Mikel Arteta.

OLYMPIACOS (3-4-3) – José Sa; Papastathopoulos, O. Ba, Holebas; Androutsos(63′ Bruma), M’Vila, M. Camara, Reabciuk(84′ Lala); Masouras(63′ Randjelovic), El-Arabi, Fortounis(84′ Bouchalakis). Allenatore: Pedro Martins.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna).

Ammoniti: 35′ Androutsos(O); 74′ M’Vila(O); 82′ Ba(O); 86′ Xhaka(A); 90’+2′ Tierney(A). Espulsi: 82′ Ba(O).

