Video/ Arzignano Albinoleffe (5-1) gol ed highlights: goleada veneta (Serie C)

VIDEO ARZIGNANO ALBINOLEFFE: LA PARTITA

Arzignano Albinoleffe, una partita senza storia con i padroni di casa praticamente perfetti e la difesa ospite sempre in difficoltà. Allo stadio “Dal Molin” 5-1 roboante che vede i veneti partire fortissimo. L’equilibrio della gara, infatti, viene rotto al 6′ grazie a Lunghi che, dal limite dell’area di rigore, infila all’incrocio dei pali e batte Offredi. I giallo-celesti continuano a macinare gioco e al 34′ raddoppiano con Barba. L’Albinoleffe accorcia le distanze al 37′ con Frosinini ma al 43′ Lunghi realizza la propria doppietta personale e allunga nuovamente al termine di un primo tempo frizzante.

Nella ripresa la squadra di Bianchini controlla il risultato in modo magistrale e al 56′ Grandolfo sigla il poker: lancio lungo verso l’area ospite con Milesi che non controlla bene e perde la palla che finisce all’attaccante scuola Bari che deve solo mettere in rete. Ma il risultato non è ancora definitivo perché al 91′ Tremolada, tra i migliori in campo, mette in rete il pokerissimo per il 5-1 conclusivo. Grazie a questi tre punti Arzignano in classifica a quota 41 in piena zona play-off, ospiti fermi a 34 e con un occhio alla zona play-out non così lontana.

VIDEO ARZIGNANO ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

Arzignano: Saio; Davi, Milillo, Piana (35’ st Bonetto), Gemignani; Barba (30’ st Nchama), Casini (35’ st Bordo), Antoniazzi (26’ st Tardivo); Lunghi (26’ st Belcastro); Tremolada, Grandolfo. A disposizione: Morello, Pigozzo, Molnar, Fyda, Cester, Fantacci, Parigi. Allenatore: Banchini

Albinoleffe: Offredi; Gusu, Milesi (12’ st Giorgione), Borghini; Frosinini, Doumbia, Brentan (33’ st Muzio), Piccoli (1’ st Petrugnaro), Zoma; Manconi, Rosso (1’ st Cocco). A disposizione: Pagno, Taramelli, Mihai, Ntube, De Felice, Toma. Allenatore: Biava

Marcatori: 5’ e 42’ Lunghi (A), 35’ Barba (A), 37’ Frosinini (Al); 10’st Grandolfo (A), 46’st Tremolada (A).

Ammoniti: Milillo (A), Gemignani (A)

