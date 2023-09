Video/ Arzignano Alessandria (1-0) gol e highlights: vittoria di misura! (Serie C 20 settembre 2023)

VIDEO ARZIGNANO ALESSANDRIA (1-0): LA PARTITA

L’Arzignano Valchiampo soffre ma porta a casa 3 punti importantissimi, i primi di questo campionato, al termine di questa gara valida per la quarta giornata del Girone A di Serie C. Davanti agli occhi del pubblico amico dello stadio Tommaso Dal Molin, i giallazzurri partono con un brivido quando Rossi si libera bene e costringe il portiere al miracolo dopo un bello schema da calcio d’angolo. Al 29esimo, però, arriva la risposta con Bernardi, che sfiora la traversa con una gran conclusione da fuori area. Al 31esimo, appena due minuti dopo, arriva anche il vantaggio dell’Arzignano, con un lampo improvviso: Molnar sale sull’out di destra e mette in mezzo un cross perfetto, sul quale Antoniazzi si avventa con un terzo tempo da NBA, non lasciando scampo a Liverani.

Nel secondo tempo l’Alessandria non riesce ad imporre i propri ritmi ed accennare una minima reazione, rischiando addirittura di andare sul 2-0: Barba pesca Cazzadori, che si gira e di prima intenzione, da vero rapace d’area, sfiora il raddoppio senza trovare lo specchio della porta. I padroni di casa addormentano la partita e mantengono il possesso, e per oltre 20 minuti non succede praticamente nulla. Al 72esimo, all’improvviso, si crea uno spazio per Balde, ma il calciatore cestina a tu per tu con il portiere l’occasione di raddoppiare. All’83esimo si fanno vedere anche i grigi, con Mastelli che sfiora l’incrocio dei pali con una sassata da fuori area, ma il risultato non cambia.

VIDEO ARZIGNANO ALESSANDRIA (1-0): TABELLINO

ARZIGNANO: Boseggia E., Cariolato F. (dal 27′ st Davi F.), Piana L., Molnar I., Bernardi E., Lakti E., Bordo L., Antoniazzi M. (dal 36′ st Milillo A.), Barba G. (dal 28′ st Zanon M.), Cazzadori D. (dal 37′ st Canato F.), Grandolfo F. (dal 18′ st Balde I.). A disposizione: Pigozzo R., Raina M., Campesan E., Casini R., Centis A., Gemignani A., Lunghi A.,

ALESSANDRIA: Liverani L., Ciancio S., Belgiovine D. (dal 20′ st Giubilato L.), Ercolani L. (dal 40′ st Ndir M. A.), Rossi E., Nunzella L. (dal 20′ st Ghiozzi M.), Nichetti M., Mastalli A., Anatriello G. (dal 1′ st Pellegrini L.), Gazoul M., Volpe M. (dal 1′ st Sepe A.). A disposizione: Virano R., Gueli D., Jeremy M., Menino M., Pellitteri A., Ronci A., Vaughn C.

Reti: al 31′ pt Antoniazzi M. (Arzignano) .

Ammonizioni: al 30′ st Zanon M. (Arzignano), al 45′ st Lakti E. (Arzignano) al 8′ st Nunzella L. (Alessandria).

