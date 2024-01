Video/ Arzignano Legnago Salus (1-1) gol e highlights: è parità nel derby veneto! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO LEGNAGO SALUS (1-1): LA PARTITA

Pari e patta tra Arzignano Valchiampo e Legnago Salus: il derby veneto disputato tra le mura amiche del “Dal Molin” finisce 1-1 e il risultato lascia un po’ di amaro in bocca ai padroni di casa che, dopo il 4-0 rimediato dalla compagine veronese all’andata, sognava la rivincita e anche il balzo per staccarli in classifica. Piano riuscito fino a 10′ dal termine quando, in un match contraddistinto da pochi lampi, arrivava il pareggio dei biancazzurri. Ma andiamo con ordine: primo tempo giocato a viso aperto dalle due compagini, con Rocco pericoloso tra le fila ospiti e il numero uno di casa Boseggia bravo a salvare i suoi. Poi, al 39′, un lampo di testa di Grandolfo dava il vantaggio ai giallocelesti, col numero 9 che addirittura sfiorava il raddoppio prima del duplice fischio.

DIRETTA/ Arzignano Legnago Salus (risultato finale 1-1): Pelagatti (79') gela il "Dal Molin" (7 gennaio 2024)

La ripresa cominciava con due cambi tra le fila veronesi da parte di mister Donati ed era proprio il neo entrato Svidercoschi a rendersi subito pericoloso. Al 63′ nuova chance per i ragazzi di Bianchini di chiudere la contesa ma Parigi sfiorava solamente un pregevole gol al volo; dopo una nuova girandola di sostituzioni , era su calcio piazzato che arrivava il punto dell’1-1 col difensore Pelagatti a svettare sugli sviluppi di un corner e battere Boseggia. Nel finale c’è solo una chance per Grandolfo di fare doppietta e diventare il man of the match ma Fortin è attento a sventare la minaccia (90′). Il fischio finale decretava quindi il pareggio e un punto a testa: l’Arzignano Valchiampo sale quindi a quota 26, mantenendo una lunghezza di vantaggio sugli avversari ma perdendo l’occasione di distanziarli; punto d’oro per il Legnago Salus che va a 25 punti e resta a metà classifica in una posizione per ora tranquilla.

Video/ Atalanta U23 Arzignano (0-0) highlights: Vismara salva gli orobici (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO LEGNAGO SALUS (1-1): IL TABELLINO

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Davi, Molnar, Milillo, Gemignani, Lakti, Antoniazzi (24’st Bordo), Casini (32’st Bernardi), Lunghi (24’st Centis); Grandolfo, Parigi (40’st Cazzadori). A disposizione: Pigozzo, Cariolato, Zanon, Campesan, Boffelli. Allenatore: Giuseppe Bianchini.

LEGNAGO SALUS: Fortin, Sbampato (24’st Van Ransbeeck), Pelagatti, Noce; Muteba (1’st Boci), Diaby, Baradji, Zanetti, Franzolini (1’st Svidercoschi), Rocco (19’st Buric), Giani (40’st Sambou). A disposizione: Tosi, Businarolo, Travaglini, Ruggeri, Hadaji, Casarotti, Viero, Sternieri. Allenatore: Massimo Donați.

Diretta/ Legnago Salus Mantova (risultato finale 1-2): Virgiliani sempre più su! (Serie C, 22 dicembre 2023)

Ammoniti: Lakti (A), Molnar (A), Sbampato (L), Zanetti (L).

Reti: 39’pt Grandolfo (A), 33’st Pelagatti (L).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO LEGNAGO SALUS













© RIPRODUZIONE RISERVATA