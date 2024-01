DIRETTA/ Arzignano Legnago Salus (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Grandolfo al 39′ (7 gennaio 2024)

DIRETTA ARZIGNANO LEGNAGO SALUS (RISULTATO LIVE 1-0): FINE 1° TEMPO, GOL DI GRANDOLFO AL 39′!

Allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano è andato da poco in archivio il primo tempo della sfida che quest’oggi mette di fronte i vicentini padroni di casa e il Legnago Salus: 1-0 il punteggio di questo derby veneto al termine di 45’ divertenti e con diverse occasioni da rete su ambo i fronti. Dopo due buone chance per i biancazzurri con Rocco (ottimo il portiere gialloceleste Boseggia), il lampo che per ora decide la contesa arriva nel finale: in una gara molto accesa e con già tre ammoniti, è Grandolfo a segnare la finora unica rete al 39’, sfruttando al meglio un bel cross di Antoniazzi e battendo di testa Fortin (non bene la difesa ospite nella circostanza).

Prima del duplice fischio del direttore di gara gli uomini di Bianchini vanno persino vicini al punto del raddoppio ma la conclusione dell’esterno Davi viene deviata provvidenzialmente e consente così al Legnago di andare al riposo con un solo gol al passivo. Appuntamento ora al secondo tempo per vedere se l’Arzignano riuscirà a conquistare tre punti importanti, riscattandosi in parte dopo la batosta del derby d’andata, o se assisteremo al ‘ritorno’ del Legnago Salus. (agg. di R. G. Flore)

ARZIGNANO LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

1° TEMPO, ROCCO VA VICINO DUE VOLTE AL GOL!

Allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano va in scena questo pomeriggio l’atteso derby veneto tra la formazione vicentina e i veronesi del Legnago Salus: le due formazioni, allenate da Giuseppe Bianchini e Massimo Donati, sono praticamente appaiate a metà classifica (un punto di vantaggio a favore dei giallocelesti) ma i padroni di casa vogliono ‘vendicare’ il 4-0 rimediato nella gara di andata ed evitare il sorpasso degli avversari. E dopo i primi 20’ di gara il punteggio è di : sono i ragazzi di Bianchini a menare le danze in questo avvio, pur senza rendersi mai pericolosi dalle parti dell’estremo difensore biancazzurro Fortin e provando molto con dei cross in area.

Anzi la prima occasione da annotare è per gli ospiti (colpo di testa di Rocco in bocca a Boseggia, 4’). Al minuto 13 arriva subito il primo cartellino giallo del pomeriggio: è Lakti a essere ammonito tra le fila dell’Arzignano (poi toccherà al compagno Molnar e a Sbampato tra gli avversari). Poi il Legnago prova ad alleggerire la pressione ma la risposta è in un tentativo da dimenticare di Diaby dalla distanza (18’); due minuti dopo su una punizione dal limite è ancora Rocco a sfiorare il gol: sulla sua conclusione però Boseggia si supera ed evita lo 0-1 (21’). Sull’altro fronte è Lakti ad andare al tiro, deviato provvidenzialmente prima che diventasse pericoloso per Fortin. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Arzignano Legnago Salus, prima di immergerci sul rettangolo verde vi offriamo dei dati statistici che si focalizzano sull’efficacia difensiva delle due squadre durante la stagione. Arzignano e Legnago Salus hanno entrambe mantenuto la porta inviolata in circa il 42.11% delle partite, dimostrando una difesa solida. Tuttavia, analizzando la capacità di segnare, emergono differenze significative. Arzignano ha avuto difficoltà a trovare la via del gol in circa il 21.05% delle partite, mentre Legnago Salus ha registrato una percentuale più alta, con il 42.11% delle partite in cui non è riuscito a segnare.

Questo suggerisce che, nonostante la solidità difensiva, Legnago Salus potrebbe aver affrontato sfide nell’efficacia offensiva rispetto ad Arzignano. In sintesi, entrambe le squadre presentano una buona resilienza difensiva, ma la capacità di segnare potrebbe essere un punto chiave nella valutazione delle loro prestazioni complessive. Dopotutto il calcio è strano è i dati possono essere ingannevoli quando si scende in campo. Ora concentriamoci sulle formazioni ufficiali visto che la diretta di Arzignano legnago Salus sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

ARZIGNANO LEGNAGO SALUS: DERBY VENETO!

Arzignano Legnago Salus, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Squadre che si trovano al momento a un passo dai play off, pur servendo uno strappo ulteriore nel cammino per cercare la post season. Vicentini reduci, prima della sosta natalizia, da un pari senza reti in casa dell’Atalanta U23.

Dall’altra parte il Legnago Salus approccia a questo derby veneto dopo un ko interno subito contro il Mantova capolista del girone A. Veronesi che hanno così interrotto, dopo la sconfitta contro i virgiliani, una serie di 7 risultati utili consecutivi in campionato, ritrovandosi comunque a 4 punti di distanza dalla zona play out, a quota 24 punti rispetto alla Pergolettese quintultima ferma a quota 20.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia; Gemignani, Piana, Milillo, Davi; Lakti, Casini, Barba; Centis; Grandolfo, Parigi. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin, Viero, Pelagatti, Van Rasbeeck, Rocco, Giani, Ruggieri, Muteba, Noce, Franzolini, Martic.

ARZIGNANO LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

