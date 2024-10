VIDEO ARZIGNANO PRO PATRIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tommaso Dal Molin l’Arzigiano supera di misura per 1 a 0 la Pro Patria come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallazzurri iniziano bene la partita proponendosi immediatamente in avanti con una conclusione di Lakti parata in calcio d’angolo da Rovida già verso il 2′.

Diretta Pescara Pontedera/ Streaming video tv, i toscani fanno visita alla capolista (30 ottobre 2024)

I minuti passano ed i biancoblu crescono riuscendo a rispondere però solo intorno al 39′ quando il tiro di Eljon Toci sfiora la traversa prima che la palla si spenga oltre la linea di fondo a causa del provvidenziale intervento effettuato dal portiere Elia Boseggia salvando così la sua porta e mantiene ancora il risultato invariato.

DIRETTA/ Lecco Alcione Milano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (30 ottobre 2024)

Nel secondo tempo i Tigrotti cercano di invertire il trend della sfida ammirato in avvio di frazione precedente ed è quindi Castelli a tentare di colpire in contropiede con scarso successo al 49′. Nel finale i veneti si rifanno vedere in zona offensiva mandando la sfera sopra lo specchio della porta avversaria con uno spunto impreciso di Mattioli al 75′ e bisogna attendere l’80’ perchè Lakti riesca a spezzare l’equilibrio di partenza segnando il gol del vantaggio definitivo, su assist di Cariolato.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zoppi, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bordo al 26′, Rossi al 44′, Boffelli al 53′ e Benedetti al 62′ da un lato, Citterio al 48′ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questa dodicesima giornata di campionato permettono all’Arzignano di salire a quota 10 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pro Patria non si muove, rimanendo appunto ferma a 13 punti.

Arzignano-Pro Patria 1 a 0 (p.t. 0-0)

Diretta Padova Renate/ Streaming video tv, decima gioia biancorossa? (Serie C, 30 ottobre 2024)

VIDEO ARZIGNANO PRO PATRIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS