Video/ Arzignano Pro Sesto (1-1) gol e highlights: Faggioli riacciuffa il match su rigore (3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO SESTO (1-1): LA PARTITA

Arzignano e Pro Sesto si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Bruschi e Faggioli. Gara che si è accesa nella seconda frazione di gara per un giusto pareggio. Faggioli calcia in diagonale, ottima la risposta di Del Frate. Parigi ci prova di testa, ancora reattivo Del Frate sull’avversario. L’occasione migliore arriva quando Mattioli fa da sponda per Casini, la sfera termina ad un soffio dal palo.

Diretta/ Arzignano Pro Sesto (risultato finale 1-1): Faggioli risponde a Bruschi (Serie C, 3 febbraio 2024)

Ad inizio ripresa iniziativa personale di Bordo che calcia da oltre trenta metri, Del Frate salva in angolo. Punizione per la Pro Sesto con Bruschi sulla sfera: Il tiro non lascia scampo a Boseggia che si lascia superare sul palo di competenza. Boffelli la mette in mezzo, ci prova Bordo che trova la grande risposta di Del Frate. Calcio di rigore a favore dei padroni di casa! Iotti trattiene Menabò, il direttore di gara indica il dischetto. Calcia Faggioli e trova la rete del pari. Del Frate aveva preso anche questa ma la sfera tocca prima il palo e poi supera la linea di porta.

Video/ Pro Sesto Pro Vercelli (0-0) highlights: Bruschi non trova la rete! (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO SESTO (1-1): IL TABELLINO

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Davi (12’ st Cariolato), Milillo, Boffelli, Gemignani; Lakti (12’ st Antoniazzi), Casini (41’ st Zanon), Bordo; Mattioli (12’ st El Hilali); Parigi (24’ st Menabò), Faggioli. A disposizione: Pigozzo, Botti, Bernardi, Lunghi, Zanon, Centis, Campesan. All. Giuseppe Bianchini.

Pro Sesto (4-3-1-2): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Iotti, Maurizii; Poggesi (19’ st D’Alessio), Gattoni, Bussaglia (39’ st Florio); Santarpia (40’ pt Bahlouli); Sereni (19’ st Toci), Bruschi. A disposizione: Formosa, Basili, Mapelli, Giorgeschi, Fornito. All. Massimo Paci.

DIRETTA/ Pro Sesto Pro Vercelli (risultato finale 0-0): Sassi salva su Bruschi! (Serie C 28 gennaio 2024)

Reti. St: 10’ Bruschi (PS), 37’ Faggioli (AV) su rig.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Ammoniti: Lakti (AV), Davi (AV), Poggesi (PS), Casini (AV), Toninelli (PS), D’Alessio (PS). Angoli: 8-0. Recupero: pt 1′, st 4′.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO SESTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA