Video/ Arzignano Pro Sesto (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO ARZIGNANO PRO SESTO (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Arzignano Valchiampo e Pro Sesto allo stadio Tommaso Dal Molin, al termine di questa gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, che tengono il possesso, ma non riescono a creare particolari pericoli alla difesa avversaria. Al 19esimo, però, la sbloccano i biancocelesti: punizione insidiosa e ben calciata, che taglia tutta l’area di rigore e sulla quale Corradi interviene con i tempi giusti, fulminando Saio con una stupenda deviazione di piatto sinistro. Imparabile la sua conclusione. La reazione dei veneti arriva, ma non genera occasioni nitide.

Nel secondo tempo partono forte i giallocelesti, con Tremolada che prova a mettersi in proprio, ed impegnare Del Frate con un pregevole mancino da ottima posizione. Al 64esimo arriva l’episodio chiave: mani di Gemignani in area di rigore, penalty per la Pro Sesto ed errore incredibile di Bruschi, che si fa ipnotizzare da un monumentale Saio. L’Arzignano inizia a crederci maggiormente, la Pro Sesto si spaventa e prova a difendere il vantaggio ad oltranza. All’82esimo, però, arriva il gol del pareggio: Fyda inventa e con una palla in verticale visionaria serve Parigi nel cuore dell’area, che da vero rapace anticipa Del Frate e realizza l’1-1.

VIDEO ARZIGNANO PRO SESTO (1-1): IL TABELLINO

ARZIGNANO: Saio I., Antoniazzi M., Barba G., Belcastro L. (dal 16′ st Grandolfo F.), Bordo L. (dal 16′ st Casini R.), Gemignani A., Lattanzio A., Molnar I., Nchama V., Piana L., Tremolada A.. A disposizione: Pigozzo R., Volpe G., Bontempi M., Casini R., Cester S., Fyda S., Grandolfo F., Grosso E., Lunghi A., Nannini C., Parigi G., Tardivo M.

PRO SESTO: Del Frate F., Bruschi N., Capelli A., Corradi M., Gattoni T. (dal 25′ st Marchesi F.), Gerbi E. (dal 15′ st Capogna R.), Giubilato L. (dal 6′ st Della Giovanna F.), Marzupio M., Maurizii E., Sala A., Toninelli D.. A disposizione:Botti F., Santarelli L., Bianco G., Capogna R., D’Amico F., Della Giovanna F., Ferrero M., Marchesi F., Moretti A., Radaelli N., Sgarbi L., Vaglica G., Wieser D.

Reti: al 37′ st Parigi G. (Arzignano) al 19′ pt Corradi M. (Pro Sesto) .

Ammonizioni: al 18′ pt Molnar I. (Arzignano), al 18′ st Casini R. (Arzignano) al 43′ pt Capelli A. (Pro Sesto), al 14′ st Gattoni T. (Pro Sesto), al 22′ st Maurizii E. (Pro Sesto), al 43′ st Marchesi F. (Pro Sesto).

