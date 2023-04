Video/ Arzignano Renate (2-3) gol e highlights: decide Malotti da fermo!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARZIGNANO RENATE: LA SINTESI

Allo Stadio Tommaso Dal Molin il Renate supera in trasferta l’Arzignano Valchiampo per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Dossena partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 6′ grazie alla rete messa a segno da Sorrentino ma i padroni di casa allenati da mister Bianchini trovano immediatamente il gol del pareggio all’8′ per merito di Fantacci. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono tanto da tornare avanti al 28′ tramite il gol siglato da Angeli, autore di un colpo di testa vincente da calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e le pantere mancano una buona opportunità al 50′ con il colpo di testa fuori misura di Sorrentino. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi allungano con il gol firmato da Malotti direttamente su calcio di punizione al 71′ ma perdono per infortunio il subentrato Ghezzi, rimpiazzato da Saporetti già al 79′. I giallocelesti accorciano le distanze all’86’ con il gol di Antoniazzi, segnato con l’aiuto di Lunghi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Fantacci, Barba e Milillo da un lato, Nelli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono al Renate di salire a quota 53 nella classifica del girone A della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Arzignano, rimasti appunto fermi a 53 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARZIGNANO RENATE, IL TABELLINO

Arzignano Valchiampo-Renate 2 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 6′ Sorrentino(R); 8′ Fantacci(A); 28′ Angeli(R); 71′ Malotti(R); 86′ Antoniazzi(A).

ARZIGNANO (4-3-1-2) – Saio, Cariolato, Milillo, Molnar, Lattanzio; Casini, Belcastro, Barba; Fantacci; Grandolfo, Tremolada. A disposizione: Morello, Pigozzo, Nchama, Fyda, Bordo, Cester, Gemignani, Nannini, Antoniazzi, Bonetto, Davi, Luunghi, Parigi. All.: Bianchini.

RENATE (4-3-3) – Furlanetto, Angeli, Baldassin, Silva, Possenti; Nelli, Esposito, Marano; Malotti, Sorrentino, Nepi. A disposizione: Drago, Menna, Gavazzi, Saporetti, Anastasia, Ciarmoli, Ghezzi, Squizzato, Simonetti. All.: Dossena.

Arbitro: Alfredo Iannello (sezione di Messina).

Ammoniti: 37′ Nelli(R); 44′ Fantacci(A); 46′ Barba(A); 70′ Milillo(A).

