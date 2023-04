DIRETTA/ Arzignano Renate video streaming tv: all’andata fu un trionfo lombardo

DIRETTA ARZIGNANO RENATE: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Arzignano Renate soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Non c’è molto da dire per quanto riguarda lo storico tra queste due formazioni: quella in programma questo pomeriggio sarà la seconda sfida tra nerazzurri e gialloblu. L’unico precedente è legato alla gara d’andata.

Video/ Juventus U23 Arzignano (0-1) gol e highlights: Bordo stende la Juve (Serie C)

La sfida disputata lo scorso 17 dicembre del 2022 finì 3-0 per la formazione di casa: una super vittoria ottenuta con le reti siglate da Malotti al 26’, da Silva al 40’ e ancora da Malotti al 95’. Una gara senza storia, resa possibile anche dall’inferiorità numerica dei veneti a causa dell’espulsione comminata a Casini al 62’ per un rosso diretto. Il ruolino è dalla parte del Renate, ma potrebbe essere presto ristabilita la parità… (Aggiornamento di MB)

DIRETTA/ Juventus U23 Arzignano (risultato finale 0-1): Daffara para un rigore!

ARZIGNANO RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Renate non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Renate sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Renate Virtus Verona (risultato finale 1-1): Sorrentino risponde a Gomez!

PARTITA COMBATTUTA!

Arzignano Renate, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Dopo l’ultimo pareggio casalingo contro la Virtus Verona le pantere sono all’undicesimo posto e in bilico per la qualificazione play off, blindata solamente evitando il sorpasso da parte della Juventus U23, che in quest’ultimo turno della regular season sarà impegnata proprio in casa degli scaligeri.

Per riuscirci il Renate dovrà passare contro un Arzignano 3 punti avanti in classifica: il colpaccio in casa della Juventus U23 alla penultima giornata ha regalato alla matricola vicentina la certezza dei play off, un grande conseguimento nell’anno del ritorno tra i professionisti del club veneto. Nel match d’andata netta vittoria casalinga del Renate contro l’Arzignano, 3-0 firmato da una doppietta di Malotti e da un gol di Silva.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO RENATE

Le probabili formazioni della diretta Arzignano SG Renate, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Cariolato, Molnar, Piana, Lattanzio; Barba, Bordo, Nchama; Belcastro; Parigi, Tremolada. Risponderà il Renate allenato da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini; Simonetti, Marano, Nelli; Malotti, Squizzato, Sorrentino.

ARZIGNANO RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA