Video/ Arzignanochiampo Triestina (1-1) gol ed highlights: perla di Mattia Felici!

Video di Arzignanochiampo Triestina che regala emozioni fin dal primo tempo grazie ai gol di Molnar e la risposta di Mattia Felici. Primo tempo che viene aperto dalle offensive, seppur con poca convinzione, della Triestina che non trova le giocate giuste con la squadra di casa che chiude egregiamente. Si susseguono gli attacchi con la sfida a distanza tra i due bomber Ganz e Gandolfo. Vantaggio dell’Arzignanochiampo, a segnare non è Gandolfo ma Molnar. Il numero 5 salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e porta i suoi in vantaggio. Doccia freddissima per la Triestina che passa in svantaggio a sorpresa. Si muove Ganz ma chiude bene l’Arzignanochiampo. Primo tempo che stava quasi per concludersi ma non per Mattia Felici che approfitta di un pallone giocato e con un grande tiro di collo interno pareggia la gara e fa 1-1. Casini dell’Arzignanochiampo prova a ribadire il vantaggio dei suoi, ma ancora una volta niente da fare. Primo tempo che termina 1-1.

Secondo tempo del video Arzignanochiampo Triestina che non regala le stesse emozioni del primo tempo. Il secondo tempo della squadra di Bonatti evidenzia un’ottima tenuta difensiva della rosa dell’Arzignanochiampo a discapito delle azioni offensive degli uomini alabardati. Un pareggio che fa decisamente piacere alla squadra di casa che dopo due partite vede i suoi punti essere due. Un inizio ottimo da parte dei padroni di casa che con due 1-1 inizia bene il proprio campionato. Triestina, invece, che dopo la sconfitta nel turno precedente cercava a gran voce la vittoria che però non è arrivata. Più di tutti attivo in campo Mattia Felici che cerca il dialogo con Ganz che però non ha fruttato azioni da gol oltre il grande tiro da fuori a giro con l’ex Palermo che risponde a gran voce dopo il vantaggio dei padroni di casa. Ritmi che scendono e Triestina che non trova le giocate giuste e si accontenta del pareggio con il risultato di 1-1.

VIDEO ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA: IL TABELLINO

Arzignano (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Piana, Molnar, Bonetto; Bontempi, Casini, Barba; Cester, Grandolfo, Fyda. A disp.: Saio, Pigozzo, Nchama, Bordo(77′), Gemignani (53′), Penzo, Antoniazzi (53′), Davi, Grosso (86′), Tremolada, Parigi (77′). All.: Bianchini.

Triestina (4-4-2): Pisseri; Ghislandi, Gori, Di Gennaro, Sarzi Puttini; Minesso, Crimi, Sabbione, Furlan; Ganz, Felici. A disp.: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Sottini, Pezzella, Petrelli, Adorante, Ciofani, Lovisa, Paganini (59′), Lollo, Rocchi, Pellacani,, Rocchetti, Lombardi. All.: Bonatti.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: D’Angelo e Zanellati. IV uomo: Boiani.

Gol: Molnar 24′ (A), 36′ Felici (T)

Ammoniti: 51′ Cariolato (A), 78′ Casini (A)

VIDEO ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA: GOL ED HIGHLIGHTS











