Video/ Ascoli Cittadella (1-0): highlights e gol. Decisivo Scamacca al 51′ (Serie B)

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l’Ascoli supera il Cittadella per 1 a 0. Come si vede nel video di Ascoli Cittadella, nelle fasi iniziali del primo tempo i marchigiani tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni lanciandosi immediatamente in attacco ma gli ospiti non si lasciano sorprendere e rispondono senza timore. Lentamente i bianconeri di mister Paolo Zanetti sembrano poter avere la meglio sui toscani del tecnico Roberto Venturato sebbene le due compagini tornino negli spogliatoi per l’intervallo in parità e con zero reti segnate. Nel secondo tempo però, al rientro sul terreno di gioco, i padroni di casa partono molto bene costringendo i granata a difendersi nelle retrovie fino a trovare il gol del vantaggio al 51′ per merito di Scamacca, bravo a sfruttare l’assist vincente del suo compagno Ardemagni. Gli ospiti non riescono quindi ad imbastire una manovra ragionata e pericolosa per cercare di raggiungere il gol del pareggio, finendo anzi col rischiare di subire pure il raddoppio dei rivali da lì al triplice fischio del direttore di gara. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa sedicesima giornata di campionato permettono all’Ascoli di salire a quota 24 nella classifica di Serie B mentre il Cittadella non si muove, rimanendo fermo a 25 punti.

VIDEO ASCOLI CITTADELLA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente come il Cittadella avrebbe potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto sancito dal verdetto finale. I toscani hanno toccato senza dubbio un numero maggiore di palloni, come si evince dal 511 a 297 nei passaggi totali, e si sono distinti specialmente in fase offensiva a cominciare per esempio dal 129 a 77 negli attacchi, dei quali 63 a 30 quelli pericolosi. I granata avrebbero potuto evitare la sconfitta anche se si guarda al 15 a 9 nelle conclusioni complessive, delle quali 4 a 2 indirizzate nello specchio della porta, oltre all’1 a 4 nelle parate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cittadella è stata la squadra più fallosa della sfida a causa del 14 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro Valerio Marini, della sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Brlek e Troiano da un lato, Frare, Ghiringhelli e Rosafio dall’altro.

IL TABELLINO

Ascoli-Cittadella 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 51′ Scamacca(A).

Assist: 51′ Ardemagni(A).

ASCOLI – Leali, D’Elia, Troiano, Cavion, Scamacca(76′ Beretta), Ninkovic(90’+4′ Valentini), Gravillon, Padoin, Brosco, Brlek, Ardemagni(88′ Piccinocchi). All.: Paolo Zanetti.

CITTADELLA – Paleari, Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita(68′ Luppi), Iori, Branca(85′ Panico), D’Urso, Diaw, Rosafio(75′ Proia). All.: Roberto Venturato.

Arbitro: Valerio Marini (Roma 1).

Ammoniti: 28′ Frare(C); 55′ Ghiringhelli(C); 58′ Brlek(A); 67′ Rosafio(C); 77′ Troiano(A).

