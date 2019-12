Diretta Ascoli Cittadella/ Streaming video DAZN: punti per i playoff (Serie B)

Ascoli Cittadella, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019, per la sedicesima giornata di Serie B. Ascoli Cittadella può essere definito come uno scontro in zona playoff, anche se a stretto rigor di termini l’Ascoli con i suoi 21 punti sarebbe fuori di un soffio dalle prime otto posizioni che al termine del campionato garantiranno appunto la qualificazione ai playoff, mentre il Cittadella a quota 25 punti è saldamente fra le migliori e prova a pensare anche al secondo posto che varrà la promozione diretta. Il dato certo è che per ora sbilanciarsi è impossibile, meglio pensare a fare più punti possibili e poi si vedrà. L’Ascoli deve riscattare la beffarda sconfitta in extremis subita ad Empoli, il Cittadella cerca invece una conferma del pirotecnico successo per 4-3 sulla Salernitana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Ascoli Cittadella in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare inoltre che la partita sarà visibile in diretta tv, perché è stata selezionata per essere trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Ascoli Cittadella. Paolo Zanetti potrebbe schierare i padroni di casa marchigiani con il seguente modulo 4-2-3-1: in porta Leali; davanti a lui difesa a quattro composta da Padoin, Gravillon, Brosco e D’Elia; in mediana ecco la coppia formata da Cavion e Petrucci, mentre sulla trequarti agiranno gli esterni Chajia e Da Cruz oltre a Ninkovic in posizione centrale, in appoggio al centravanti Scamacca. La risposta del Cittadella di Roberto Venturato dovrebbe invece prevedere un 4-3-1-2: Paleari in porta e difesa a quattro formata da Ghiringhelli, Perticone, Adorni e Benedetti; a centrocampo disegniamo un terzetto con Branca, Iori e Vita, mentre D’Urso sarà il trequartista alle spalle del tandem di attaccanti con Rosafio e Diaw.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ascoli Cittadella, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Grande incertezza, perché il segno 1 è quotato a 2,70 mentre il segno 2 arriva a 2,65. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarà dunque il pareggio: il segno X infatti è quotato a 3,10.



