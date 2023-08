VIDEO/ Ascoli Feralpisalò (risultato 3-0) gol e highlights. Dominio marchigiano (Serie B, 29 AGOSTO 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI FERALPISALÒ: DOPPIETTA DI MENDES!

L’Ascoli dimostra la propria determinazione prendendo saldamente le redini della partita, ma è la Feralpisalò a sfiorare la prima occasione con Felici, che però non riesce a indirizzare il pallone verso il secondo palo. L’Ascoli risponde con un colpo di testa di Mendes che manca il bersaglio di poco. Al 10′, Ferrarini si fa trovare pronto con una chiusura in extremis su un affondo di Pizzignacco. Nel frattempo, al 14′, Viviano non si fa sorprendere da un nuovo tentativo di Felici per i Leoni del Garda. Nonostante gli sforzi dell’Ascoli, i ritmi al “Del Duca” rimangono contenuti e la Feralpisalò riesce a mantenere l’organizzazione difensiva. La svolta arriva nella fase centrale del primo tempo, quando l’Ascoli trova una rapida doppietta: al 29′, è Pedro Mendes a sbloccare il risultato, sfruttando una palla in area e insaccando di testa su un calcio di punizione battuto da Manzari. Pochi minuti dopo, al 31′, Giovane serve un assist preciso a Rodriguez, che realizza il 2-0 con freddezza. Nonostante l’ammonizione a Balestrero nella Feralpisalò, i Leoni del Garda faticano a trovare una reazione. L’Ascoli invece mantiene il controllo del gioco e va all’intervallo con un doppio vantaggio.

Il secondo tempo si apre con i cambi: Fiordilino e Carraro entrano in campo per la Feralpisalò, mentre Caligara sostituisce l’infortunato Adjapong nell’Ascoli al 6′. Tuttavia, la situazione non cambia radicalmente e l’Ascoli continua a dettare i ritmi offensivi. L’ingresso di Sau per Butic nella Feralpisalò al 14′ non riesce a scuotere la squadra ospite. Manzari e Caligara tentano il tiro per l’Ascoli, ma nonostante il doppio vantaggio la squadra continua a cercare il terzo gol. Al 20′, Pilati della Feralpisalò viene ammonito per un intervento irregolare su Manzari. La Feralpisalò non riesce a trovare spazi in attacco e al 31′ del secondo tempo l’Ascoli chiude definitivamente il match: Mendes realizza una doppietta personale trasformando un calcio di rigore causato da un fallo di mano di Balestrero. Il risultato finale è di 3-0 a favore dell’Ascoli, che domina la partita dall’inizio alla fine. Nonostante i tentativi della squadra ospite di attaccare, le conclusioni di Caligara e Millico non riescono a portare il poker. L’Ascoli esce vittorioso con un successo indiscutibile, dimostrando la sua superiorità in campo e mettendo a segno tre gol senza sfumature.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

William Viali può brindare alla prima vittoria del suo Ascoli: “Siamo felici di aver vinto la prima partita dopo settimane non piacevoli, abbiamo perso un personaggio importante, l’abbiamo onorato con una grande partita. Siamo soddisfatti per la gente e la sua famiglia. Oggi la squadra ha fatto una prestazione di alto livello, ho visto fluidità nel gioco e anche negli errori, la reazione è stata veemente. Perdevamo la palla e la riconquistavamo subito. C’è ancora tanto da fare, dobbiamo crescere nelle due fasi, c’è tanto tanto da fare. Stanno arrivando giocatori nuovi da inserire velocemente queste nuove figure“.

Stefano Vecchi non ha visto una Feralpisalò all’altezza: “Contro il Südtirol, pur non essendo partiti bene, eravamo rimasti in partita fino all’ottantesimo, quando avevamo subìto il secondo gol. Stavolta invece, dopo un avvìo che faceva ben sperare, abbiamo rimediato due reti intorno alla mezz’ora, nel giro di centoventi secondi, e qui ci siamo sciolti. Questa situazione ci ha messo in estrema difficoltà, ed è stata determinante nell’indirizzare il match. Purtroppo quando andiamo sotto perdiamo un po’ gli equilibri che ci permettono di stare in campo e di fare il nostro gioco. Non siamo così riusciti a creare grossi pericoli ai nostri avversari. Dovevamo sicuramente fare qualcosa in più“.

