Video/ Ascoli Lecco (4-1) gol e highlights: Duris cala il poker e chiude la gara (17 marzo 2024)

L’Ascoli supera l’ultima in classifica con un bel poker e conquista tre punti importanti sulla strada per la salvezza. Fallo di mano in area di rigore di Zedadka, calcio di rigore a favore del Lecco. Lepore si presenta sul dischetto e non sbaglia. Ierardi commette fallo su Rodriguez in area, calcio di rigore a favore dell’Ascoli. Caligara non sbaglia e riprende il Lecco. Lepore crossa in mezzo, Capadrossi calcia ma non inquadra la porta. Zedadka calcia da fuori area ma non trova la porta. Fallo su Masini in area, secondo calcio di rigore a favore dell’Ascoli. Caligara sigla anche il secondo tiro dal dischetto.

Buso e Crociata calciano due volte, Viviano dice di no con degli ottimi interventi. Bellusci. La chiude l’Ascoli. Da angolo tiro da fuori area del difensore che la piazza direttamente all’incrocio. Lunetta calcia dalla distanza, conclusione che termina fuori di molto. Masini prova a colpire ma non inquadra lo specchio. Duris! Cala il poker l’Ascoli contro l’ultima in classifica. Capadrossi sbaglia il controllo, Duris aggancia e sigla.

MARCATORI Lepore (L) ; Caligara (A) , Bellusci (A), Duris (A)

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Mantovani, Bellusci, Väisänen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara ( Giovane), Zedadka (Nestorovski9 Rodriguez (Celia), Streng ( Duris). (Bolletta, Vasquez, D’Uffizi, Milanese, Bayeye, Valzania, Tavcar, Maiga). All. Massimo Carrera

LECCO (4-4-2) Melgrati; Lemmens ( Guglielmotti), Ierardi (Bianconi), Capradossi, Lepore; Parigini (Lunetta), Degli Innocenti, Galli (Listkowski), Crociata; Inglese , Novakovich Buso). (Saracco, Sersanti, Salcedo, Caporale, Frigerio, Ionita, Beretta). All. Afredo Aglietti.

