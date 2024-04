Video/ Ascoli Modena (0-0) gol e highlights: Nestorovski sbaglia, primo pari per Bisoli! (Serie B, 20 aprile)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI MODENA (0-0): LA PARTITA

Ascoli e Modena non si fanno male e si dividono equamente la posta nello 0-0 dello stadio “Cino e Lillo Del Duca”: nella sfida tra i bianconeri di Massimo Carrera e la prima versione dei Canarini con in panchina Pierpaolo Bisoli a vincere è… la paura di perdere ma pure tanto nervosismo, per 90′ che sono stati particolarmente avari di emozione ma non certo di vis agonistica. Tuttavia già nel primo tempo si era intuito quale potesse essere il leitmotiv di una gara in cui i bianconeri erano chiamati a cercare tre punti per la salvezza mentre il Modena, pur se in posizione tranquilla, puntava a non scivolare ancora ed evitare l’incubo dei play-out: gioco spezzettato, poche chance da rete e solo nel finale l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia della partita a favore dei marchigiani.

Infatti al 46′ Nestorovski si faceva parare un penalty dal portiere ospite Gagno, concesso per una trattenuta di Riccio su Zedradka. Nel secondo tempo l’errore dell’attaccante macedone peserà ancora di più dato che, nonostante l’impegno dei 22 in campo, il risultato non si sbloccherà: tra girandola dei cambi e duelli a centrocampo, si arrivava così al 90′ con l’unico brivido portato dal neo entrato Bozhanaj, vicino al colpo gobbo gialloblù in extremis. Un pari che non soddisfa nessuno: il punto per l’Ascoli non è disprezzabile ma i bianconeri restano penultimi a quota 34 e perdono la chance di rilanciarsi in ottica play-out; continua a non vincere il Modena che va a 40 punti ma avrà bisogno di tutta l’esperienza di Bisoli per non farsi fagocitare nelle retrovie nel rush finale del torneo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI MODENA (0-0): IL TABELLINO

ASCOLI: Vasquez, Vaisanen (13′ st Bellusci), Mantovani, Quaranta, Falzerano (33′ st Celia), Masini, Di Tacchio, Giovane (20′ st Caligara), Zedadka, Nestorovski (13′ st Duris), Rodriguez (33′ st Streng). A disposizione: Mengucci, Viviano, Tavcar, Maiga Silvestri, Milanese, Valzania, Tarantino. Allenatore: Massimo Carrera.

MODENA: Gagno, Riccio (1′ st Oukhadda), Zaro, Pergreffi, Cotali, Battistella, Santoro, Palumbo, Tremolada (15′ st Magnino), Gliozzi (28′ st Bozhanaj), Strizzolo (15′ st Abiuso). A disposizione: Seculin, Leonardi, Manconi, Cauz, Mondele, Di Stefano, Olivieri, Corrado. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Ammoniti: Riccio (M), Oukhadda (M), Magnino (M), Masini (A), Caligara (A), Zedadka (A).

Reti: / .

