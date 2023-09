Video/ Ascoli Palermo (0-1) gol e highlights: Mancuso colpisce in pieno recupero (16 settembre 2023)

VIDEO ASCOLI PALERMO (0-1): ROSANERO CORSARI!

Il Palermo sbanca il campo dell’Ascoli nel finale grazie ad un guizzo del centravanti Mancuso. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Stulac crossa in mezzo con Viviano che la toglie dall’incrocio dei pali. Brunori calcia bene dal limite dell’area, palla fuori di poco. Siamo giunti alla mezzora di un match che fatica a decollare. Rigore a favore del Palermo! Bayiye stende Di Francesco in area, il direttore di gara indica il dischetto. Dopo aver rivisto l’azione al VAR il direttore di gara torna ci ripensa e toglie il penalty. Cross da angolo del Palermo, Bellusci anticipa di un soffio l’avversario evitando guai peggiori. Termina la prima frazione di gioco.

Video/ Pisa Bari (1-1) gol e highlights: Akpa-Chukwu risponde a Beruatto! (Serie B, 16 settembre 2023)

SECONDO TEMPO

Bellusci sbaglia a spazzare, per un soffio non aggancia Brunori. Ci prova Manzari con il sinistro, sfera che termina fuori. Ci prova Caligara, la sfera viene deviata in calcio d’angolo. Ci prova Mancuso, la sfera non inquadra lo specchio. Ci prova Falzerano, bravo Mateju a chiuderlo. Pochi minuti alla fine, non si sblocca il match al Del Duca di Ascoli. Fallo di Coulibaly, arriva il giallo. Mancuso! La sblocca il Palermo! Soleri in mezzo da corner trova il tocco vincente del centravanti rosanero. Termina il match, vittoria nel finale per i rosanero.

Diretta Monza Torino Primavera/ Risultato live, streaming video tv: per il vertice (17 settembre 2023)

IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Quaranta, Bellusci, Giovane; Gnahorè (93′ Millico), Di Tacchio (73′ Masini), Milanese (73′ Falzerano); Rodriguez (56′ Nestorovski), Manzari (56′ Caligara); Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Botteghin, Haveri, Kraja, Falasco, D’U­ffizi. All. Viali.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (65′ Lund); Henderson (65′ Gomes), Stulac, Segre (83′ Coulibaly); Di Mariano, Brunori (83′ Soleri), Di Francesco (65′ Mancuso). A disp.: Desplanches, Nespola, Marconi, Nedelcearu, Graves, Vasic, Valente. All. Corini.

Diretta Genoa Verona Primavera/ Risultato live, streaming video tv: punti pesanti (17 settembre 2023)

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila (D’Ascanio-Ceolin).

MARCATORI: 92′ Mancuso

NOTE: Ammoniti: Aurelio, Coulibaly (P)