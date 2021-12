Video/ Ascoli Parma (0-0) highlights: reti bianche al Del Duca (Serie B)

VIDEO ASCOLI PARMA 0-0: GLI HIGHLIGHTS

Ascoli Parma termina a reti bianche. Nella gara valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie B, disputata allo stadio Cino e Lillo Del Duca, il risultato finale è di 0-0, con le due squadre che si dividono quindi la posta in palio, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per l’Ascoli prosegue il periodo positivo. Infatti, il pareggio conseguito dalla formazione allenata da Andrea Sottil, è il sesto risultato utile consecutivo, con i marchigiani collocati in settima posizione, in piena zona playoff. Il Parma non pone fine al periodo negativo che sta vivendo. La squadra guidata da Giuseppe Iachini, insegue una vittoria che manca dallo scorso 1 dicembre, in occasione dell’1-0 sul Vicenza. Andiamo a riviere le fasi salienti della partita.

Il primo tempo si apre con la grande partenza dell’Ascoli. I bianconeri si rendono pericolosi dopo 11 minuti. Disimpegno errato di Cobbaut che favorisce Iliev. Il numero 11 prova la conclusione, trovando la parata di Buffon. Sulla respinta del portiere va Dionisi, che colpisce però l’esterno della rete. Al 13′ si fa vedere il Parma con Man. La conclusione del romeno è centrale e viene controllata in due tempi da Leali. Al 23′ grande occasione per i crociati. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Juric con uno stacco imperioso anticipa tutti e colpisce di testa, sulla linea di porta c’è Botteghin, che salva l’Ascoli. La ripresa non regala emozioni per circa 20 minuti, fino al lampo di Inglese al 73′. L’attaccante ducale prova la girata, ma colpisce male e la sua conclusione si spegne a lato. Al 76′ nuovo tentativo del Parma. Benedyczak ruba palla a Eramo, e si invola verso Leali, che è bravo a chiudere lo specchio della porta. All’85’ Ascoli vicinissimo al gol. Bidaoui trova in area Gatti che colpisce il palo di testa, sulla respinta va Dionisi, che trova una miracolosa parata di Buffon. Nel finale, i padroni di casa restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Gatti, rimediata per doppia ammonizione. Al 95′, Vazquez centra la traversa con il mancino. Finisce qui, il risultato finale è 0-0.

VIDEO ASCOLI PARMA 0-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Ascoli Parma, terminata con il risultato di 0-0, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita nella consueta conferenza stampa. Per il tecnico dell’Ascoli, Andrea Sottil, quello conquistato è un punto importante: “Partita interpretata bene, di fronte ad una squadra molto forte, guidata da Iachini, un grande allenatore di esperienza e qualità. Portiamo a casa un punto senza subire gol, andiamo avanti su questa strada. Stiamo affrontando delle corazzate, come lo è il Parma, una squadra costruita per arrivare prima”.

L’allenatore del Parma, Giuseppe Iachini, è rammaricato per il pareggio. Queste le sue parole: “C’è rammarico. Abbiamo costruito diverse situazioni importanti, però non abbiamo segnato e dobbiamo migliorare. L’Ascoli gioca insieme da un anno e mezzo, Sottil ha fatto un grande lavoro, questo è un campo ostico. Abbiamo comunque avuto buona personalità, ci è mancato l’ultimo passaggio, non siamo stati lucidi nel mettere la palla giusta”.

VIDEO ASCOLI PARMA 0-0: IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (24’ st Baschirotto); Saric, Buchel (24’ st Eramo), Maistro (24’ st Collocolo); Sabiri (36’ st Quaranta); Dionisi, Iliev (15’ st Bidaoui). A disp. Bolletta, Raffaelli, Tavcar, Felicioli, Castorani, De Paoli. All. Andrea Sottil.

PARMA (4-1-3-2): Buffon; Delprato (24’ st Correia), Osorio, Danilo, Cobbaut; Schiattarella; Juric (16’ st Brunetta) Vazquez; Man (24’ st Zagaritis); Tutino (16’ st Benedyczak), Inglese. A disp. Colombi, Sohm, Traore, Bonny, Busi, Circati, Ankrah, Iacoponi. All. Giuseppe Iachini.



