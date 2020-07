Video/ Ascoli Salernitana (3-2) gol e highlights: Ventura deluso dai suoi

L’Ascoli batte 3-2 la Salernitana e compie un passo avanti molto importante nella corsa per la salvezza, come ammiriamo nel video Ascoli Salernitana. L’uno-due piazzato da Trotta e Ninkovic a inizio primo tempo ha steso i campani che nella ripresa al 4′ hanno subito anche il tris di Trotta, autore di una doppietta. Troppo tardi si è svegliata la Salernitana, in gol prima con Kiyine su rigore e poi con Djuric a 4′ dal novantesimo: ora i granata sono tra l’ottavo e il nono posto, appaiati al confine della zona play off con il Chievo. CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI SALERNITANA

VIDEO ASCOLI SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI

Per l’Ascoli ha commentato il match l’attaccante Morosini: “Una grande sofferenza nei minuti finali ma si sa ad Ascoli si soffre. Dobbiamo pensare subito alla partita di lunedì contro l’Empoli. Abbiamo preparato bene dal punto di vista tattico la partita e anche se ho giocato da mezz’ala mi sono sacrificato volentieri per poter portare a casa questi tre punti. L’arrivo di mister Dionigi ha fatto scattare qualcosa in noi, è riuscito a trasmetterci tutta la sua umiltà e determinazione.” Grande è la delusione del tecnico della Salernitana, Ventura: “Non vogliamo togliere nessun merito all’Ascoli, ma ci sono quasi esclusivamente demeriti nostri. Era una partita assolutamente alla portata della Salernitana, purtroppo abbiamo regalato tre gol e diventa difficile parlare della gara. In caso di 3-3 avremmo avuto un punto in più, è vero, ma nulla avrebbe cancellato determinate cose che anche oggi sono accadute. Poi vedo la reazione negli ultimi 20-25 minuti e mi arrabbio ancora di più. Quanto alle analisi e alle riflessioni, ho già detto che ha senso andare ai playoff se meriteremo di potercelo giocare.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA