Video/ Ascoli Sampdoria (1-1) gol e highlights: Borini risponde a Nestorovski! (Serie B, 7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca le squadre di Ascoli e Sampdoria si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Viali partono forte mancando di un soffio lo specchio della porta subito al 5′ con lo spunto di Falasco che serve poi Botteghin al 10′ per un colpo di testa finito alto sopra la traversa.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri riescono a passare in vantaggio nel recupero al 45’+4′ grazie alla rete messa a segno da Nestorovski, bravo a colpire di testa in maniera vincente sull’assist offertogli da Falasco. Nel secondo tempo i blucerchiati ripartono in modo arrembante e trovano il gol del pareggio immediatamente al 51′ per merito di Borini, trasformando il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Caligara nei confronti di Esposito. Nell’ultima parte dell’incontro l’estremo difensore dei marchigiani Viviani evita il peggio all’89’ sull’incursione insidiosa di De Luca.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Bellusci, Nestorovski e Di Tacchio da un lato, Murru, Stojanovic, Gonzalez e Ghilardi dall’altro. Il punto conquistato in questo nono turno del campionato cadetto permette all’Ascoli di salire a quota 9 ed alla Sampdoria di portarsi a 4 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI SAMPDORIA: IL TABELLINO

Ascoli-Sampdoria 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 45’+4′ Nestorovski(A); 52′ RIG. Borini(S).

Assist: 45’+4′ Falasco(A).

ASCOLI (4-3-2-1) – Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Kraja, Giovane, Quaranta, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari, Masini. All.: Viali.

SAMPDORIA (3-5-2) – Ravaglia; Ghilardi, Gonzalez, Murru; Stojanovic, Kasami, Yapes, Verre, Barreca; Esposito, Borini. A disp.: Stankovic, Vieira, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Lotjonen, Malagrida, La Gumina, Giordano, Girelli, Delle Monache. All.: Pirlo.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 44′ Murru(S); 45’+3′ Stojanovic(S); 63′ Bellusci(A); 65′ Nestorovski(A); 73′ Gonzalez(S); 90’+1′ Di Tacchio(A); 90’+4′ Ghilardi(S).

