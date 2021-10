Video/ Ascoli Spal (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Colombo (Serie B)

VIDEO ASCOLI SPAL 0-1: GLI HIGHLIGHTS

Ascoli Spal si è conclusa con il risultato di 0-1. Nella gara valevole per la 10^ giornata del girone di andata di Serie B, a portare a casa i tre punti è la Spal, che centra il primo successo in trasferta, imponendosi sull’Ascoli. A decidere l’incontro è stato l’eurogol realizzato da Colombo al 63′, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per l’Ascoli è la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime cinque giornate, le quali evidenziano il periodo poco felice che sta vivendo la squadra allenata da Andrea Sottil. La Spal, grazie alla vittoria muove la classifica, si allontana dalle retrovie della classifica e pone fine alla serie di pareggi consecutivi che durava da tre giornate. Andiamo a rivivere le migliori azioni della gara.

Il primo tempo parte con ritmi piuttosto bassi, con l’Ascoli che attraverso un lungo giro palla prova a guadagnare metri, la Spal attende i padroni di casa e prova a colpire in contropiede. Il primo squillo del match è di marca bianconera. Sabiri con un tiro dalla distanza prova a sbloccare la situazione, ma Seculin riesce a far sua la palla. Al 23′ è ancora Sabiri a creare problemi nelle retrovie ferraresi. Con un tunnel salta Viviani e serve Dionisi che impegna Seculin. La Spal ci prova con Mancosu al 26′, il suo tiro a giro termina di poco a lato. Nel finale di tempo, ancora pericolosi gli ospiti con Colombo che viene fermato da Leali. Al 48′ Maistro impegna Seculin, che in due tempi fa sua la sfera. La prima frazione si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo, è ancora Sabiri che prova a sfruttare il suo velenoso tiro. Al 51′ il tedesco ci prova direttamente da calcio di punizione, Seculin gli sbarra la strada. Al 58′ prova a rispondere Viviani sfruttando un calcio da fermo. La sua conclusione sfiora il palo. Al 63′ la Spal la sblocca. Colombo raccoglie una respinta della difesa dell’Ascoli, concludendo al volo da fuori area che trafigge Leali, è 0-1. L’Ascoli fatica a reagire e gli unici tentativi arrivano nel finale con Iliev e Dionisi che non trovano la rete. La gara termina con la vittoria della Spal per 0-1.

VIDEO ASCOLI SPAL 0-1: LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine di Ascoli Spal, terminata con il risultato di 0-1, nel corso della consueta conferenza stampa post-partita, sono intervenuti i due allenatori. Rammaricato il tecnico dell’Ascoli, Andrea Sottil, che ha dichiarato: “E’ stato uno dei nostri migliori primi tempi. Dovevamo passare in vantaggio, loro non hanno fatto un tiro in porta e l’hanno sbloccata solo con un eurogol di Colombo. Ci è mancata un la reazione e per dieci minuti abbiamo perso la bussola. Il risultato è comunque bugiardo e Leali non ha fatto una parata”.

Soddisfatto per la vittoria ottenuta dalla sua squadra, l’allenatore della Spal, Pep Clotet. Queste le sue parole: “Siamo stati un po’ conservativi nella pressione agli avversari. Abbiamo studiato bene l’Ascoli e ci siamo messi a specchio, sfruttando intensità, velocità e verticalizzazioni. Dopo l’entrata di Melchiorri c’è stato più spazio per Colombo, lui ama occupare tante posizioni e andare al tiro da fuori. Seculin ha fatto un grande lavoro. Ha aspettato la sua opportunità e si è meritato di giocare, con una bella partita“.

VIDEO ASCOLI SPAL 0-1: IL TABELLINO

RETI: 63′ Colombo (S).

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi (25’ st Baschirotto), Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Eramo (31’ st De Paoli), Buchel, Maistro (20’ st Iliev); Sabiri (20’ st Caligara); Dionisi, Bidaoui (20’ st Fabbrini). A disp. Guarna, Tavcar, Petrelli, Collocolo, Donis, Saric, Botteghin. All. Sottil.

SPAL (4-2-3-1): Seculin; Dickmann (1’ st Peda), Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Mora (30’ st Crociata), Mancosu, Latte Lath (47’ pt Melchiorri); Colombo (44’ st Zuculini). A disp. Thiam, Ellertsson, Seck, Coccolo, Heidenreich, Celia, D’Orazio, Piscopo. All. Clotet.

