Video/ Ascoli Südtirol (1-0) gol e highlights: Gondo fa gioire i piceni (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI SÜDTIROL: BEFFA NEI MINUTI FINALI…

Guardiamo il video gol e highlights di Ascoli Sudtirol. Forse si è inceppato qualcosa nei meccanismi del Südtirol che dopo aver perso lo scontro diretto con il Bari cade anche sul campo dell’Ascoli. Un’altra sconfitta che matura nei minuti finali per la compagine altoatesina che si vede infrangere definitivamente il sogno proibito della promozione diretta in Serie A e nelle ultime cinque giornate di campionato dovrà difendere con le unghie e con i denti il piazzamento nella top 4 che le consentirebbe di saltare il turno preliminare dei play-off. Vittoria di fondamentale importanza per i piceni che ora hanno un bel margine da gestire per la salvezza senza passare dai play-out, in poche parole il loro destino – a differenza di tante altre squadre che invece oltre a fare il loro dovere devono sperare in una serie di coincidenze favorevoli – è completamente nelle loro mani.

Video/ Bari Como (2-2) gol e highlights: i galletti a -6 dal Genoa (Serie B)

L’Ascoli si impone per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Gondo – subentrato a Dionisi – e concesso dall’arbitro Minelli dopo che Celli, da terra, aveva rifilato un pestone all’accorrente Eramo nel disperato tentativo di fermarlo. Poluzzi non è riuscito a intercettare il tiro dagli undici metri dell’attaccante ivoriano ma rimane pur sempre il migliore in campo poiché nell’arco dei novanta minuti ha salvato in più occasioni gli ospiti, facendo buona guardia sui tentativi di Giordano e Botteghin – che ha anche stampato il pallone sul palo nel corso della prima frazione di gioco. Il Südtirol non ha combinato praticamente nulla in attacco, giornata piuttosto tranquilla per il portiere dei piceni, Leali, che non è mai stato realmente messo alla prova dagli attaccanti di Bisoli, Odogwu e Mazzocchi. Che poi hanno lasciato a spazio a Cissé e Larrivey, ma nemmeno loro sono riusciti a incidere. Nel recupero, con gli avversari a caccia del pareggio, i padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio in contropiede con Collocolo e ancora Gondo che si è visto negare la doppietta personale dall’estremo difensore degli altoatesini.

Video/ Benevento Reggina (1-1) gol e highlights: Agostinelli all'esordio (Serie B)

VIDEO ASCOLI SÜDTIROL 1-0, IL TABELLINO

ASCOLI-SÜDTIROL 1-0 (0-0)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (60’ Adjapong), Botteghin, Šimić, Giordano; Collocolo, Buchel (60’ Giovane), Proia (76’ Eramo); Mendes (70’ Marsura); Forte, Dionisi (70’ Gondo). All. Roberto Breda.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Lunetta (46’ Casiraghi), Tait, Schiavone (82’ Siega), De Col (46’ Rover); Odogwu (86’ Larrivey), Mazzocchi (73’ Cissé). All. Pierpaolo Bisoli.

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 4’ Buchel (A), 13’ Donati (A), 36’ De Col (S), 40’ Lunetta (S), 58’ Collocolo (S), 60’ Rover (S), 71’ Forte (A), 75’ Proia (A), 81’ Masiello (S), 85’ Šimić (A).

Video/ Cosenza Cittadella (1-1) gol e highlights: pari inutile (Serie B)

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 89’ rig. Gondo (A).

© RIPRODUZIONE RISERVATA