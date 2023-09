Video/ Ascoli Ternana (2-0) gol e highlights: turno infrasettimanale da incubo per le Fere (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI TERNANA: LA CRONACA

L’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, faticherà a prendere sonno ripensando alle tante occasioni sprecate dalle Fere nell’arco dei novanta minuti. Soprattutto nelle fasi iniziali del match, gli ospiti hanno messo chiaramente in difficoltà l’Ascoli andando pure a segno con Diakité che sugli sviluppi di un calcio d’angolo anticipa tutti e insacca. Peccato che il pallone abbia sbattuto sul braccio del difensore francese, le proteste dei padroni di casa non rimangono inascoltate e su segnalazione il VAR l’arbitro Aureliano annulla il gol che avrebbe sbloccato la contesa. Poco dopo Dionisi sciupa un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Viviano che tiene a galla i piceni. Nella ripresa i rimpianti aumentano ulteriormente quando Luperini sbaglia un rigore in movimento e Raimondo – entrato da pochi minuti – si vede cancellare la rete del pareggio per una posizione di offside che inizialmente non era stata notata dal direttore di gara, richiamato all’on-field review.

L’Ascoli, invece, si è rivelato molto più cinico e concreto degli avversari, capitalizzando nel migliore dei modi le poche occasioni create. Poco prima dell’intervallo Dionisi, che aveva già sbagliato un penalty, ne provoca un altro toccando il pallone con il braccio largo, un’ingenuità imperdonabile come prevede il regolamento. Dal dischetto va Mendes – per la cronaca era stato colui che aveva commesso il fallo su Casasola all’interno dell’area di rigore – che non perdona e porta in vantaggio i suoi. A ridosso del novantesimo è ancora il centravanti portoghese, su punizione, a fissare il risultato sullo 0-2 con la complicità di Iannarilli che deve spiegarci per quale motivo è rimasto fermo come un salame in mezzo ai pali, eppure non ci sono state deviazioni che potevano trarlo in inganno. Per la squadra di Viali si tratta della seconda vittoria in campionato, tre punti importantissimi che invece la Ternana, sempre più giù in classifica – scavalcata addirittura dalla FeralpiSalò che nel tardo pomeriggio si è imposto nello scontro diretto con il Lecco – non riesce proprio a trovare.

VIDEO GOL ASCOLI TERNANA 2-0, IL TABELLINO

ASCOLI-TERNANA 2-0 (1-0)

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco (81’ Haveri); Caligara (58’ Gnahoré), Di Tacchio, Milanese (70’ Giovane); Manzari (70’ Falzerano), Mendes; Rodríguez Delgado (71’ Nestorovski). All. William Viali.

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani (85’ Sørensen); Casasola (70’ Di Stefano), Luperini (85’ Favasuli), Viviani (54’ Raimondo), Pyyhtia, Corrado; Falletti; Dionisi (54’ Favilli). All. Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 45’+3’ Rodríguez Delgado (A), 63’ Diakité (T), 72’ Nestorovski (A), 85’ Pyythia (T), 90’+5’ Raimondo (T).

RECUPERO: 5’ pt, 8’ st.

MARCATORI: 43’ rig. e 89’ Mendes (A).

