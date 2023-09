DIRETTA ASCOLI TERNANA/ Video streaming tv: sfida numero 19 tra le squadre (Serie B, 26 settembre 2023)

DIRETTA ASCOLI TERNANA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Ascoli Ternana vede due formazioni affrontarsi per la diciannovesima volta nella loro storia. Lo score suggerisce 10 successi per l’Ascoli; quattro vittorie per la Ternana e altrettanti i risultati di pareggio. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate era il campionato di serie B 2002/2003, vittoria Ascoli con il risultato di 2-0. Gara di ritorno che vide vincere la Ternana 2-1. Voi tra il 2015 e il 2016 ben tre vittorie consecutive per i bianconeri sulla Ternana che nel 2017 interruppe il momento d’oro nella sfida per l’Ascoli, vincendo in rimonta grazie ai gol di Avenatti e Falletti.

La gara con più gol risulta essere, ad oggi, quella del 2022. Sfida terminata con il risultato di 2-4 per i bianconeri. A segno due volte Maistro, Caligara e Baschirotto, quest’ultimo oggi in forza al Lecce. Dall’altra parte ad andare in gol Falletti e Peralta. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate a vincere è stata la Ternana grazie al gol decisivo firmato dal centrocampista Antonio Palumbo, oggi giocatore del Modena. (Marco Genduso)

DIRETTA ASCOLI TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Ternana sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport 251, dunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio (in alternativa l’evento è disponibile in pay per view per i clienti “tradizionali”). Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: visione qui in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ASCOLI TERNANA: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Ascoli Ternana, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca, si gioca alle ore 20:30 di martedì 26 settembre: siamo nella 7^ giornata della Serie B 2023-2024 che ci propone un altro turno infrasettimanale, tra due squadre che in questo momento stanno faticando. L’Ascoli è reduce dal pareggio di Cremona e ha fin qui raccolto 4 punti in classifica; un passo non in linea con le aspettative che parlavano di corsa ai playoff, uno scenario che questa squadra ha già vissuto in epoca recente e vorrebbe tornare ad esplorare.

La Ternana è messa ancora peggio: due pareggi e quattro sconfitte, ma se non altro nel fine settimana è arrivato un pareggio contro il Sudtirol pur se con enorme beffa, perchè il gol è stato incassato al 94′. Scopriremo presto cosa succederà nella delicata diretta di Ascoli Ternana, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare le nostre rapide valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e dunque adesso ci prendiamo del tempo per valutare insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TERNANA

Per Ascoli Ternana William Viali potrebbe ovviamente cambiare qualcosa, essendo che si gioca a tre giorni dall’ultimo impegno: squalificato Bellusci, in difesa tocca a Quaranta al fianco di Botteghin con Viviano in porta, poi Bayeye terzino destro e Falasco possibilità a sinistra. In mezzo al campo Kraja e Caligara si giocano il posto con Gnahoré e Milanese, va verso la conferma Di Tacchio mentre davanti le alternative sono Falzerano, Millico e Pablo Rodriguez, rischiano Manzari e Nestorovski che però potrebbe andare a giocare come centravanti, scalzando Pedro Mendes.

Cristiano Lucarelli utilizza invece un 3-5-2: dovrebbe tornare Sorensen in difesa per Capuano, conferme per Valerio Mantovani e Salim Diakité così come per il portiere Iannarilli, poi sugli esterni di centrocampo Casasola e Corrado potrebbero giocare ancora ma cambierebbe qualcosa in mezzo, con Marginean e Phyyhtia pronti a scalzare due tra Luperini, Favasuli e Labojko. Per quanto riguarda il tandem offensivo, probabile l’inserimento di Favilli o Dionisi: se la giocano con Raimondo e Falletti, attenzione anche all’opzione Distefano.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Ascoli Ternana, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,25 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 3,00 volte la cifra investita su questa sfida.











