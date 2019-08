Video/ Ascoli Trapani (3-1): highlights e gol. Finale esplosivo al Del Duca (Serie B)

Sotto il diluvio allo stadio Cino e Lillo Del Duca l‘Ascoli ottiene i primi tre punti stagionali in campionato ai danni del Trapani, battuto domenica scorsa già in Coppa Italia. Come si vede nel video di Ascoli Trapani, è come in Coppa Italia: a sbloccare il risultato ci pensa Scamacca, al 16′ del primo tempo con un gran destro piazzato sotto l’incrocio dei pali. L’Ascoli gioca bene ma il Trapani con il passare dei minuti mette la testa fuori dal guscio, rendendosi pericoloso con Evacuo in due occasioni, anche se al 35′ i siciliani hanno la migliore occasione con Aloi, Evacuo e Jakimovski che vanno alla conclusione in area, trovando sempre le ribattute dei difensori di casa.

L’INTERVALLO

Prima dell’intervallo proprio Evacuo è però costretto a dare forfait, infortunato: al suo posto entra Ferretti. E proprio Ferretti è l’uomo della provvidenza per il Trapani al 19′, scattando sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie di Luperini e infilando Lanni, siglando l’1-1. L’intensità della pioggia aumenta, ma nel finale è l’Ascoli a emergere: al 39′ Da Cruz sfonda sulla destra e mette il pallone a centro area, nel pantano Luperini scivola e spinge il pallone in spaccata nella propria porta. E’ autogol e al 45′ Da Cruz completa l’opera saltando Scognamillo e siglando quello che sarà il definitivo 3-1. Nel lungo recupero, oltre 6′, vengono espulsi proprio Da Cruz e Scognamillo, ma il risultato non subirà ulteriori sussulti, con l’Ascoli che si porta a casa un prezioso 3-1 e la seconda vittoria consecutiva sul Trapani dopo quella di Coppa.

VIDEO ASCOLI TRAPANI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA