La diretta Aston Villa Bayern Monaco, alle ore 21.00, è una delle più suggestive della seconda giornata della fase-campionato di Champions League. Tornano infatti ad affrontarsi nella massima competizione europea le due squadre che hanno animato la finalissima del 1982, vinta dai Villans di misura allo lo Stadion Feijenoord di Rotterdam grazie allo storico gol di Peter Withe.

L’Aston Villa è reduce da un pari in Premier League in casa dell’Ipswich Town mentre in Champions l’esordio è stato il migliore possibile, con uno 0-3 a domicilio allo Young Boys. Per il Bayern Monaco pari 1-1, sabato scorso, nel big match in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen mentre la prima in Champions in questa stagione è stata una goleada storica, 9-2 alla Dinamo Zagabria all’Allianz Arena.

DIRETTA ASTON VILLA BAYERN MONACO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Per seguire in diretta Aston Villa Bayern Monaco è necessario essere abbonati a Sky o alla piattaforma di streaming NOW TV. In alternativa, sarà possibile seguire il match attraverso la nostra diretta testuale, che vi terrà aggiornati in tempo reale sulle azioni salienti e i momenti chiave della partita.

ASTON VILLA BAYERN MONACO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sfida che richiama notti storiche della storia del calcio europeo, dunque, vediamo dunque le probabili formazioni della diretta Aston Villa Bayern Monaco cercando ci anticipare le scelte dei due allenatori. Unai Emery schiererà un 4-2-3-1 con Ollie Watkins come principale riferimento offensivo. In difesa, Pau Torres e Konsa formeranno la coppia centrale davanti al portiere Emiliano Martinez, con Digne e Bogarde pronti a spingere sulle fasce. Dall’altra parte, i bavaresi guidati da Vincent Kompany adotteranno anch’essi il 4-2-3-1, con un Harry Kane in splendida forma in attacco. A supportarlo, ci saranno Musiala e Gnabry, mentre Sané, Olise e Coman si contenderanno l’ultimo posto da esterno offensivo.

ASTON VILLA BAYERN MONACO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sulla diretta Aston Villa Bayern Monaco indicano come i bavaresi siano favoriti nonostante il fattore campo avverso. La vittoria dell’Aston Villa infatti viene quotata 4.33, la quota si abbassa a 4.25 per quanto riguarda il pareggio mentre per il successo del Bayern Monaco si arriva a 1.65.