Video/ Atalanta Bologna (0-0) highlights, Mihajlovic blocca Gasperini (Serie A)

VIDEO ATALANTA BOLOGNA (0-0): PARI SENZA RETI

Presentiamo il video di Atalanta Bologna, partita giocata per la seconda giornata di Serie A al Gewiss Stadium. L’Atalanta stavolta non trova il guizzo vincente e resta bloccata in casa sullo 0-0 contro un Bologna coriaceo e organizzato e subito pericoloso, dopo 4′ su un cross di Sansone prima Arnautovic manca il colpo di testa vincente, poi Orsolini sbaglia la girata. Risponde l’Atalanta con una conclusione acrobatica di Muriel che manca di poco il bersaglio. Al 10′ bello scambio tra Malinovskyi e Ilicic e la conclusione dello sloveno fa la barba al palo, poi doppio corner per il Bologna con un altro tentativo di testa di Arnautovic che non va a segno. Al 29′ l’Atalanta ha una buona chance: gran botta di Gosens e respinta d’istinto di Skorupski, Hickey anticipa provvidenzialmente per il Bologna Ilicic sulla ribattuta. Al 35′ qualche scintilla tra Medel e Gosens, il cileno dei rossoblu viene ammonito e il tedesco lo segue nell’elenco dei cattivi poco dopo.

VIDEO ATALANTA BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa doppio affondo di Muriel che conclude prima sull’esterno della rete e poi si fa anticipare da Medel, quindi al 13′ Gosens riceve un buon pallone dalla destra ma da posizione invitante non riesce a inquadrare la porta. Al 14′ Kingsley lascia il posto a Vignato nel Bologna, quindi viene ammonito Svanberg tra i felsinei. Cambio anche per l’Atalanta: entra Pessina per Malinovsky, mentre al 20′ c’è un bel salvataggio di Hickey su Maehle, subito dopo viene deviata in angolo una conclusione al volo di Pessina. I bergamaschi hanno tentato gli ultimi assalti con Lammers e con una conclusione dalla distanza di Pessina, ma senza fortuna, al Gewiss Stadium il match finisce senza gol.

VIDEO ATALANTA BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Gian Piero Gasperini non ha nulla da rimproverare alla sua Atalanta: “Il risultato è 0-0 ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. Sono 2 punti che ci mancano in modo pesante ma non siamo riusciti a realizzare e accettiamo il pareggio. Abbiamo avuto una superiorità notevole, soprattutto nel secondo tempo. Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità. Sicuramente siamo stati penalizzati anche dalle condizioni del campo che stranamente non era al meglio. Le opportunità sono state veramente tante, abbiamo pressato costantemente nell’area avversaria ma non siamo riusciti a segnare. Ilicic sta bene, faccio fatica a trovare una prestazione negativa. Hanno dato l’anima tutti, con grande spinta, con grande forza. Purtroppo diventa difficile quando non riesci a sbloccare queste partite.”

Per Sinisa Mihajlovic il Bologna ha mostrato carattere un campo difficile: “Risultato perfetto? Lo sarebbe stato se avessimo vinto con zero gol subiti. Così è a metà, con la forza dell’avversario pareggiare qua non è da tutti. Oggi si è visto ancora di più lo spirito del gruppo, quella voglia di fare tutto per non prendere gol. Anche noi siamo stati penalizzati dal campo, anche a noi piace giocare. Oggi lo abbiamo fatto di meno, anche per la bravura degli avversari ma comunque a parte nel primo tempo in cui abbiamo sofferto un po’, nel secondo la gara è stata equilibrata. Ai punti avrebbero vinto loro ma nella ripresa abbiamo sofferto poco o niente. Anche oggi dopo pochi minuti abbiamo avuto la doppia occasione con Arnautovic e Orsolini, poi alla fine abbiamo sofferto come è normale che sia ma abbiamo difeso bene. Tutti quelli che hanno giocato o che sono subentrati hanno fatto quello che dovevano fare. Questo è lo spirito giusto.”



