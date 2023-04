Video/ Atalanta Bologna (0-2) gol e highlights: Orsolini e Sansone stendono la Dea

VIDEO ATALANTA BOLOGNA (0-2), VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: SUPER ORSOLINI!

L’Atalanta aveva la grande occasione di rientrare pienamente in corsa per la Champions League agganciando momentaneamente l’Inter al quarto posto in classifica. Ma il turno pasquale va di traverso agli orobici che consegnano i tre punti al Bologna: i felsinei con lo 0-2 del Sabato di Pasqua continuano a sognare l’Europa portandosi solamente a cinque lunghezze dal sesto posto, occupato proprio dalla Dea.

Se il primo tempo si era rivelato piuttosto equilibrato con Højlund che per poco non porta avanti i padroni di casa (decisivi gli interventi di Skorupski e soprattutto di Soumaoro che salva quasi sulla linea) e Kyriakopoulos che chiama al dovere Musso con un destro teso e anche abbastanza angolato, la ripresa si apre con Barrow che confeziona un assist perfetto per Sansone, il numero 10 di Thiago Motta si sblocca dopo oltre 3 mesi di digiuno zittendo il Gewiss Stadium di Bergamo. I ragazzi di Gasperini accusano il colpo e Zirkzee si divora il gol del raddoppio, chi invece non sbaglia è Orsolini che a ridosso del novantesimo chiude definitivamente i giochi fissando il risultato sul 2 a 0. Nel recupero Muriel non riesce a riaprire la partita mentre Posch manca l’appuntamento con il tris, in tutto questo bisogna registrare l’ennesimo infortunio di Pašalić che si procura una brutta distorsione alla caviglia nel tentativo di contrastare Schouten. È proprio vero che quando piove, diluvia.

VIDEO ATALANTA BOLOGNA 0-2, I PROTAGONISTI

Riccardo Orsolini ci teneva particolarmente a punire chi nel 2017 non ha creduto in lui e lo ha girato proprio al Bologna: “Togliermi la maglia? È stato un gesto istintivo, mi ero completamente scordato di essere in diffida, peccato perché ci tenevo a giocare contro il Milan sabato prossimo. Mi dispiace tantissimo non esserci ma sono sicuro che i compagni faranno di tutto per sopperire alla mia assenza. Tre punti fondamentali e importantissimi, ci aiutano a dare continuità a un lavoro cominciato a settembre quando è arrivato il mister, ora pensiamo a goderci la Pasqua, non capita tutti i giorni di vincere su un campo così ostico come quello dell’Atalanta. L’Europa? È ancora presto per parlarne e fare calcoli, mancano 9 giornate alla fine del campionato”. Maarten de Roon prova a spiegare cosa è andato storto: “Cosa ci è mancato oggi? Sicuramente il Bologna ha giocato meglio nella ripresa e ha meritato di vincere, nel primo tempo avevamo creato almeno tre palle gol che non siamo riusciti a sfruttare. Siamo davvero delusi per il risultato e vogliamo chiedere scusa ai tifosi”. Gian Piero Gasperini non cerca alibi nonostante le numerose assenze e gli episodi sfortunati: “Indubbiamente il gol di Sansone ha , complimenti al Bologna. Noi abbiamo cercato di rimontare ma non ci siamo riusciti, peccato per l’occasione di Højlund nel primo tempo che ci avrebbe consentito di mettere la gara in discesa. Ovviamente dopo lo 0-1 tutto è diventato più difficile per noi”.

VIDEO ATALANTA BOLOGNA 0-2, IL TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 0-2 (0-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Palomino, Scalvini (52’ Demiral); Zappacosta (79’ Muriel), de Roon, Éderson, Mæhle; Pašalić (24’ Boga); Lookman (52’ Zapata), Højlund. All. Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Schouten, Moro (84’ Medel); Soriano (46’ Orsolini), Ferguson, Barrow (56’ Domínguez); Sansone (56’ Zirkzee). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Daniele Orsato (Sez. di Schio).

AMMONITI: 11’ Zappacosta (A), 61’ Lucumí (B), 68’ Palomino (A), 70’ Djimsiti (A), 81’ Orsolini (B).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 49’ Sansone (B), 86’ Orsolini (B).

