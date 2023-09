Video/ Atalanta Cagliari (2-0) gol e highlights: De Ketelaere-Lookman, intesa vincente (24 settembre 2023)

VIDEO ATALANTA CAGLIARI 2-0, DE KETELAERE E LOOKMAN SI INTENDONO A MERAVIGLIA

L’Atalanta, prendendo spunto dal suo recente debutto positivo in Europa League contro il Raków, ha mostrato una volta di più la sua superiorità tecnica nella partita di Serie A contro il Cagliari. Proprio come giovedì scorso, nonostante abbiano creato occasioni a raffica, gli orobici hanno faticato a concretizzarle, trasformando solo una frazione di queste in reali marcature. La sinergia tra De Ketelaere e Lookman è stata determinante nella risoluzione della gara, l’assist del belga per il nigeriano è stato l’episodio che ha sbloccato un match nettamente dominato dai padroni di casa, i quali avrebbero meritato di andare al riposo con i tre punti già in cassaforte.

Invece c’è stata battaglia anche nella ripresa, fortunatamente per Gasperini la panchina lunga gli ha consentito di far rifiatare i titolari, ci hanno pensato quindi i subentrati a mettere i sigilli con il raddoppio firmato da Pašalić abilissimo a sfruttare un buco lasciato dai difensori ospiti che non ha lasciato scampo a Radunović. Il portiere serbo ha fatto tutto quello che era nelle sue corde per tenere a galla i suoi, ma poi devono pensarci i giocatori di movimento a buttarla dentro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA CAGLIARI 2-0, I CASTEDDU NON SI SBLOCCANO

Il Cagliari continua ad attraversare un periodo di magra sotto l’aspetto realizzativo, con un solo gol all’attivo nelle prime cinque giornate di campionato, il peggior attacco della massima categoria assieme a quello dell’Udinese. Tuttavia, nonostante le difficoltà generali di una neopromossa che forse doveva attrezzarsi meglio questa estate, c’è da rimarcare la prestazione di Luvumbo, l’unico in grado di gettare scompiglio nella metà campo dell’Atalanta e di scaldare i guantoni di Musso, anche se era partito in fuorigioco e quindi l’unico effetto ottenuto è stato quello di esaltare le qualità del portiere argentino che rischia di far ammuffire in panchina il povero Carnesecchi. La sfortuna ci ha poi messo lo zampino nel finale quando il giovane Oristanio ha stampato il pallone sulla traversa, quell’episodio avrebbe consentito alla compagine sarda di riaprire una gara che sembrava già chiusa. E invece è finita 2-0 per la squadra di Gasperini che sale a quota 9 punti mentre quella di Ranieri resta al penultimo posto, ancora a secco di vittorie.

VIDEO GOL ATALANTA CAGLIARI 2-0, IL TABELLINO

ATALANTA CAGLIARI 2-0 (1-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Kolašinac, Djimsiti, Scalvini; Ruggeri (80’ Tolói), Éderson (60’ Muriel), de Roon, Zappacosta (80’ Adopo); Koopmeiners; Lookman (67’ Pašalić), De Ketelaere (67’ Holm). All. Gian Peiro GAsperini.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Obert, Dossena, Hatzidiakos (64’ Augello); Azzi (78’ Oristanio), Sulemana (64’ Viola), Makoumbou, Deiola (46’ Zappa), Nández; Shomurodov (78’ Petagna), Luvumbo. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 32’ Deiola (C), 42’ Luvumbo (C), 54’ Djimsiti (A).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 33’ Lookman (A), 76’ Pašalić (A).

