Video/ Atalanta Monza (3-0) gol e highlights: doppietta di Scamacca! (Serie A, 2 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA MONZA: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta supera il Monza per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini sembrano alternarsi nel possesso della sfera senza riuscire ad imporsi in maniera efficace l’una sull’altra nonostante i padroni di casa allenati da mister Gasperini tentino una conclusione svirgolata con Scamacca verso il 6′. Gli ospiti guidati dal tecnico Palladino non si lasciano impressionare e provano a reagire mantenendo un ottimo atteggiamento. I minuti scorrono sul cronometro ed i brianzoli crescono rendendosi pericolosi con i colpi di testa provati al 18′ da Gagliardini ed al 20′ da Mota. I bergamaschi replicano con le opportunità fallite da Koopmeiners al 21′ e da Scamacca al 23′, vedendosi pure annullare un gol per fuorigioco a Scalvini sul prosieguo dell’azione. Al 28′ nè Scamacca nè Zappacosta hanno poi maggior fortuna.

Nel finale della prima frazione di gioco i nerazzurri trovano il vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Ederson, capitalizzando da distanza ravvicinata l’assist offertogli in area piccola dal suo compagno De Ketelaere. I biancorossi vanno a caccia del pari sollecitando Musso con un tiro a giro di Colpani al 38′ ma subiscono il gol del raddoppio al 42′ sul colpo di testa vincente di Scamacca ad insaccare il cross di Ruggeri. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare particolarmente rispetto a quanto ammirato in precedenza e la Dea cala il tris al 62′ con la doppietta completata da Scamacca, questa volta con un tiro da fuori area su passaggio di Koopmeiners che si vede invece annullare un gol per fallo di mano al 64′. Nell’ultima parte dell’incontro gli Orobici si vedono annullare un’altra rete a Scamacca per fuorigioco al 71′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Pessina, Pablo Mari e Izzo solamente tra gli ospiti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo terzo turno di campionato permettono all’Atalanta di salire a quota 6 nella classifica della Serie A staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Monza, rimasti appunto fermi a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA MONZA: IL TABELLINO

Atalanta-Monza 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 35′ Ederson(A); 42′, 62′ Scamacca(A).

Assist: 35′ De Ketelaere(A); 42′ Ruggeri(A); 62′ Koopmeiners(A).

ATALANTA (3-4-1-2) – Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolašinac, Zappacosta, de Roon, Éderson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Pašalić, Muriel, Lookman, Bakker, Adopo, Bonfanti, Palestra. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, Caprari, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Machin, Colombo, F. Carboni, Pedro Pereira, V. Carboni, Maric, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova).

Ammoniti: 44′ Pessina(M); 59′ Pablo Mari(M); 84′ Izzo(M).

