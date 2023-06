DIRETTA ATALANTA MONZA/ Video streaming tv: è il quarto incrocio nella storia (Serie A, 4 giugno 2023)

DIRETTA ATALANTA MONZA: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Atalanta Monza, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio di Bergamo. Al momento le due squadre si sono scontrate solo in tre occasioni: la prima sfida risale al 13 giugno 1999, 2-0 in favore dei nerazzurri nell’ultimo turno del campionato cadetto.

Vittoria dell’Atalanta anche il 26 marzo 2000, 3-1 nel match valido per la ventottesima giornata di Serie B. L’ultima sfida sul terreno di gioco dei bergamaschi è quella del 10 agosto 2011, 1-1 in un incontro amichevole pre stagionale. A campo invertito, infine, si contano altre tre partite e si annovera anche l’unico successo brianzolo datato 31 ottobre 1999 (1-0). (Giulio Halasz)

DIRETTA ATALANTA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Atalanta e Monza? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 38^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

ATALANTA MONZA: GASP CONTRO PALLADINO!

Atalanta Monza, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 21.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Derby lombardo per l’Europa, dopo una stagione d’assenza dalle competizioni internazionali con i bergamaschi che però, dopo l’ultima sconfitta in casa dell’Inter, hanno bisogno di una vittoria per chiudere almeno al quinto posto e garantirsi l’accesso in Europa League, senza scivolare in Conference.

Per il Monza invece i sogni d’Europa sono svaniti dopo il ko in extremis subito contro il Lecce e dopo la vittoria della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha precluso ai brianzoli un ottavo posto che poteva dire Conference League in caso di squalifica della Juventus da parte dell’UEFA. Quella dei brianzoli resta comunque la migliore stagione di una neopromossa in Serie A da moltissimi anni a questa parte.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Monza, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Højlund. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Petagna.

ATALANTA MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











