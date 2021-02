Video/ Atalanta Real Madrid (0-1): gol e highlights. Decide Mendy, furia Gasperini

VIDEO ATALANTA REAL MADRID (0-1): DECIDE FERLAND MENDY

Atalanta sconfitta sul filo di lana dal Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma i bergmaschi hanno molto da recriminare sull’arbitraggio. Importante svolta della partita già al 17′: Mendy sfonda la linea difensiva nerazzurra e viene steso da Freuler. Nonostante il taglio di Toloi sembrasse escludere la chiara occasione da gol, l’arbitro estrae il rosso diretto. Atalanta in inferiorità numerica e piani tattici della partita che cambiano radicalmente. Viene ammonito Casemiro nel Real, altro particolare importante visto che il brasiliano era l’unico diffidato tra i Blancos e dovrà conseguentemente saltare il match di ritorno. Quindi alla mezz’ora ancora una tegola per Gasperini, con Zapata costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Al suo posto Gasperini inserisce Pasalic. Il primo tempo si chiude però con uno strepitoso intervento di Gollini, che con uno strepitoso colpo di reni nega un gol fatto a Casemiro, che era arrivato al colpo di testa da posizione ravvicinata.

VIDEO ATALANTA REAL MADRID: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Atalanta Real Madrid eccoci dunque al secondo tempo. Al Gewiss Stadium la ripresa inizia subito con una grande occasione per il Real Madrid: Modric cerca il colpo da biliardo all’interno dell’area di rigore e trova una deviazione di Maehle, col pallone che esce a lato di pochissimi centimetri. Al 9′ ancora Blancos vicini al vantaggio con una conclusione di Vinicius che finisce fuori per una deviazione di Gosens, provvidenziale per la porta dell’Atalanta. Al 10′ viene ammonito Mendy per un fallo su De Roon, quindi all’11’ Ilicic prende il posto di Muriel tra le fila orobiche. La svolta del match al Gewiss Stadium arriva nel finale. Al 40′ Gasperini richiama Ilicic in panchina per Malinovskyi: lo sloveno, già subentrato nella ripresa, è rientrato direttamente negli spogliatoi, contrariato per la scelta tecnica dell’allenatore che lo aveva platealmente ripreso pochi minuti prima per lo scarso impegno. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo, Kroos tocca corto per Modric che assiste Ferland Mendy: destro a giro sul palo lontano e Gollini, anche ostacolato dalla scarsa visuale, questa volta non può nulla. Il Real Madrid segna a 4 minuti dal 90′, espugnando così il Gewiss Stadiu,

VIDEO ATALANTA REAL MADRID: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Gian Piero Gasperini parla senza mezzi termini di arbitraggio che ha rovinato la partita per l’Atalanta. “Io sfortunato? Semmai è un po’ sfortunata l’Atalanta. Pensavamo che con la tecnologia certi episodi non potessero più accadere, invece ci sono ancora. Stiamo un po’ subendo queste cose, ma questo non toglie niente alla prestazione fatta dalla squadra. Mi è dispiaciuto per come si è messa la gara. Abbiamo concesso molto poco al Real Madrid per portare a casa un risultato utile come il pareggio. Lo 0-0 ci avrebbe dato più opportunità in vista del ritorno. Poteva finire molto peggio, ma la squadra è stata bravissima e lucida, ora il risultato ci mette in condizioni difficili, ma abbiamo ancora qualche occasione. C’è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. Questo è un suicidio del calcio. Ho preso una mega squalifica, non dico niente sennò la UEFA mi butta fuori per due mesi, ma questo è un suicidio del calcio. Non possiamo avere arbitri che non distinguono un fallo da un contrasto. Si parla di quanto è un contatto, una trattenuta. Se non capiscono questo facciano un altro mestiere: non è la scienza dei missili, non bisogna essere ingegneri della Nasa per capire questa roba. Gli arbitri sono una componente importantissima, poi hanno i mezzi televisivi. Hanno tutto e di più: ma neanche di fronte alle immagini riescono, ma vale anche per il nostro campionato. Questa sera si è giocato di più, nel nostro campionato ci sono 100 falli“.

Zinedine Zidane si prende la vittoria pesante per un Real Madrid in emergenza: “Non so se il rosso è stato eccessivo o meno, spetta all’arbitro prendere le decisioni. Non abbiamo giocato bene, ma l’importante è il risultato. C’è però ancora la gara di ritorno. Fisicamente sono molto forti, difendono molto bene”. Non trovavamo spazi, abbiamo segnato soltanto nel finale. Se devi giocare contro dieci persone, provi a giocare così. Per noi però è molto importante aver trovato il gol. Noi cercavamo di far giocare Isco tra le linee per poter provare i passaggi in profondità per Vinicius e Asensio, ma dopo il rosso è cambiata la partita. Il risultato finale è comunque soddisfacente“.

