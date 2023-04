Video/ Atalanta Roma (3-1) gol e highlights: vittoria fondamentale per Gasperini

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA ROMA: COLPACCIO DEI BERGAMASCHI

Atalanta Roma video gol e highlights della gara di campionato vinta dagli orobici per 3-1 in questo monday night del Gewiss. Una partita inizialmente condita da molti falli e interruzioni, senza grandi occasioni, almeno fino al trentanovesimo quando i padroni di casa realizzano un gol bellissimo: Scalvini sradica la palla dai piedi di Abraham, serve in profondità Zapata che mette in mezzo e trova una conclusione spettacolare al volo di Pasalic che inchioda Rui Patricio e porta avanti gli orobici a pochi minuti dal duplice fischio.

Nella ripresa Mourinho fa quattro cambi al 64′ per cercare di cambiare la partita inserendo Matic, Spinazzola, Dybala e El Shaarawy. Tutto questo non basta visto che al 74′, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Palomino appena entrata incorna di testa, Rui Patricio risponde presente ma non può nulla sulla ribattuta dell’ex Toloi che raddoppia il punteggio. La Roma non si arrende e all’83’ accorcia con il terzo gol di fila di Pellegrini, abile a colpire dalla distanza siglando il 2-1. Dopo nemmeno sessanta secondi Rui Patricio la combina grossa facendosi sfuggire un pallone molto semplice da bloccare e lasciando strada spianata a Koopmeiners. La rete dell’olandese taglia le gambe alla Roma che oltre a perdere la partita perde anche Llorente e Dybala, entrambi infortuni nell’ultima parte di gara. Ora i bergamaschi sogna in grande e dopo un periodo difficile si avvicina alla zona Europa con 2 punti dal sesto posto e 4 lunghezze dalla Champions.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA ROMA: ZAPATA E’ TORNATO, KOOPMEINERS TOTALE

Atalanta Roma video gol e highlights del match vinto dai padroni di casa con il risultato di 3-1. Anche se non ha segnato, Duvan Zapata ha giocato una partita straordinaria con l’assist per l’1-0 e una forza fisica straordinaria che l’ha reso letteralmente straripante per tutto la gara. Chi invece ha segnato e anche un bel gol è stato Pasalic, valore aggiunto dello scacchiere tattico di Gasperini. Fondamentale anche la prestazione di Koopmeiners, non solo per il terzo gol che ha chiuso la partita ma anche per essere stato uno dei migliori in campo in entrambe le fasi.

Malissimo invece la Roma con una difesa che è stata a dir poco horror. A partire da Rui Patricio con un errore gravissimo in occasione del 3-1, passando per Ibanez che si perde Pasilic nell’1-0 e concludendo con Llorente, sfortunato per l’infortunio ma palesemente colpevole sul 2-1 di Toloi. Negativa anche la serata dell’attacco con Solbakken praticamente mai in partita e Abraham che oltre a aver giocato male sotto tutti i punti di vista si fa rubare il pallone da Scalvini sull’1-0.

VIDEO GOL ATALANTA ROMA, IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 3-1

MARCATORI: 39′ Pasalic (A), 29′ st Toloi (A), 38′ st Pellegrini (R), 39′ st Koopmeiners (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (28′ st Palomino), Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson (51′ st Soppy), Maehle (36′ st Demiral); Koopmeiners, Pasalic (37′ st Hojlund); Zapata (51′ st Muriel). All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (20′ st Dybala), Ibanez, Llorente; Celik, Bove (19′ st Matic), Cristante, Zalewski (19′ st Spinazzola); Pellegrini, Solbakken (19′ st El Shaarawy); Abraham (36′ st Belotti). All. Mourinho.

ARBITRO: Irrati.

AMMONITI: 30′ de Roon (A), 15′ st Solbakken (R), 41′ st Palomino (A), 50′ st Koopmeiners (A)

