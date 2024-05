Video/ Atalanta Torino (3-0) gol e highlights: la chiude Pasalic dal dischetto! (Serie A, 26 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA TORINO: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta ha la meglio sul Torino per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. In avvio i granata cominciano bene la partita proponendosi immediatamente in attacco con una conclusione imprecisa di Ilic al 6′ e senza inquadrare lo specchio della porta con un colpo di testa di Zapata al 10′. Il tempo scorre sul cronometro ed i nerazzurri sembrano crescere fallendo un paio di opportunità con Holm e De Ketelaere prima di riuscire a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol del vantaggio siglato al 26′ da Scamacca, su assist di De Ketelaere.

Gli uomini di mister Gasperini prendono in mano le redini dell’incontro sparando alto al 41′ con Lookman che firma quindi la rete del raddoppio al 43′ approfittando di un pallone respinto corto dal portiere Gemello. Nella ripresa la Dea rischia qualcosa sul colpo di testa alto di Pellegri su punizione al 49′ e si vede negare un gol con Scamacca al 52′ poichè la sfera aveva già oltrepassato la linea di fondo campo sul nuovo assist di De Ketelaere.

Nel finale la situazione si ripete al 66′ quando viene annullata la rete di Lookman per colpa di un presunto fallo in attacco commesso in precedenza e l’attaccante nigeriano si guadagna un calcio di rigore, subendo fallo da Tameze, che viene trasformato per il tris calato da Pasalic al 71′. Il solito Lookman deve rinunciare ad esultare pure al 76′ quando non gli viene convalidata un’altra rete, in questo caso per una posizione di fuorigioco ravvisata nei suoi confronti.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza di Seregno ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Hien al 77′ da un lato e Linetty al 58′ dall’altro. La vittoria conquistata in questa trentottesima ed ultima giornata di campionato porta 3 punti all’Atalanta che raggiunge così quota 69 punti nella classifica della Serie A 2023/2024 mentre il Torino non si muove più rimanendo a 53 punti.

