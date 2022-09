Video/ Atalanta Torino (risultato 3-1) gol e highlights: bergamaschi primi

Nella serata del saluto a Josip Ilicic l’Atalanta si prende la testa della classifica, battendo 3-1 un Torino che subisce così la prima sconfitta stagionale, scopriremo tutto nel video Atalanta Torino 3-1. A provarci per primi sono stati gli ospiti con un tentativo di Linetty, che servito da Vlasic ha tentato il tiro dal limite, trovando però la pronta risposta di Musso. Poco dopo per i padroni di casa ha tentato la conclusione Koopmeiners con un bolide la distanza, anche in questo caso però Milinkovic-Savic era attento e ha spedito il pallone sopra la traversa. Padroni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio nei minuti di recupero in virtù di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo commesso da Aina su Soppy, che era riuscito a entrare in area indisturbato. Dal dischetto è andato Koopmeiners, che di fronte a Milinkovic-Savic non ha commesso errori.

Il secondo tempo fa subito registrare il raddoppio per gli orobici. Ad andare in gol è stato ancora una volta Koopmeiners, che aveva già realizzato l’1-0 su calcio di rigore. Questa volta è invece accaduto tutto su azione. Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra è stato servito da Soppy e ha calciato da fuori area, trovando una deviazione fortunata di Buongiorno che ha annientato l’estremo difensore granata. Finale di partita frizzante col Toro che accorcia del distanze con Vlasic, che insacca di potenza dall’interno dell’area di rigore avversaria; l’ultima parola però c’è l’ha l’Atalanta che può usufruire di un secondo calcio di rigore che trasforma ancora Koopmeiners, autore di una fantastica tripletta personale. Finisce 3-1 per i bergamaschi, ora primi in classifica in Serie A a braccetto con la Roma.

VIDEO ATALANTA TORINO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Gian Piero Gasperini esulta per la vittoria dell’Atalanta e rende omaggio a Josip Ilicic: “Una vittoria importante, che dà continuità a questo positivo inizio di campionato. Dopo una buona prova col Milan, abbiamo vinto una gara molto combattuta. Per Zapata adesso vedremo, dalle prime analisi sembra un piccolo stiramento. E’ troppo presto, riporto quello che mi ha detto il medico. Koopmeiners è un centrocampista, a cui va lasciata la possibilità d’inserimento. Ha un gran tiro, che sta provando di più dello scorso anno. Sa coprire e se ci sono gli spazi sa attaccare: è sicuramente un centrocampista completo. Ilicic è tra i miei giocatori del cuore, ne ho avuti di bravi e lui ci ha fatto vivere dei momenti straordinari. Giocatori come lui non dovrebbero mai invecchiare: quello che ha fatto per noi resterà per sempre. L’importante è che stia bene fisicamente e di testa: saprà fare cose importanti“.

Ivan Juric ha visto un buon Torino che ha pagato però alcune ingenuità: “Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso per episodi. Abbiamo concesso due rigori che non dovevamo concedere e preso un tiro da trenta metri. Sono contento per come abbiamo giocato e dispiace aver perso. Per la trequarti ci siamo, anche se sono tutti giocatori che devono ritrovarsi. Stanno facendo comunque cose interessanti. Speriamo che Ricci non abbia niente di grave, in mezzo al campo non siamo molti. Adesso dobbiamo lavorare, la squadra si esprime bene e quelli che c’erano l’anno scorso si stanno esprimendo bene e stanno aiutando i nuovi. C’erano due/tre situazioni in cui, con il passaggio giusto, eravamo davanti alla porta. Vlasic ha fatto gol e preso una traversa, Radonjic da anni non gioca tante gare di fila e Seck ha fatto una grande partita, anche se doveva concludere meglio in certe situazioni. Il calcio è così. Alla fine gli episodi sono determinanti: abbiamo pagato a caro prezzo degli errori, ma avremmo meritato di più”.

VIDEO ATALANTA TORINO

