Video/ Atalanta U23 Albinoleffe (1-1) gol e highlights: il derby termina in parità (7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 ALBINOLEFFE: LA PARTITA

Pari tra Atalanta U23 e Albinoleffe grazie a Palestra e Arrighini. Queste le fasi salienti della gara. De Nipoti entra in area e calcia, Piccoli blocca. Zoma in mezzo per Arrighini, il tiro viene deviato. Palla in mezzo per Italeng che di testa non trova lo specchio. Awua si prende il giallo, è il primo ammonito della gara. Brentan calcia, para Vismara. Termina la prima frazione di gara

Masi, fallo su Zoma, c’è il giallo. Zanini trova lo spazio giusto e calcia, ottimo l’intervento di Vismara. Calcia De Nipoti, respinge la difesa avversaria. Palestra! La sblocca l’Atalanta! Palla in mezzo da rimessa laterale, la difesa dell’Albinoleffe pasticcia per il gol di testa di Palestra. Sidibe prova a raddoppiare ma il suo tiro viene respinto. Fallo di Palestra in area su Zanini, rigore per l’Albonoleffe! Calcia Arrighini che spiazza il portiere avversario. Italeng tocca la palla su un cross, salva tutto Vismara! Termina il match.

IL TABELLINO DI ATALANTA U23 ALBINOLEFFE

ATALANTA U23: Vismara P., Masi A. (dal 14′ st Bernasconi L.), Bonfanti G., Solcia D., Palestra M., Awua T. (dal 39′ st Gyabuaa M.), Mallamo A. (dal 44′ st Roaldsoy A.), Ceresoli A., De Nipoti T. (dal 39′ st Capone C.), Di Serio G. (dal 14′ st Sidibe A.), Italen J.. A disposizione: Avogadri L., Gelmi L., Berto G., Del Lungo T., Falleni A., Mendicino L., Pagani F.

ALBINOLEFFE: Marietta C., Marchetti S., Borghini D., Gatti R., Gusu M., Piccoli M. (dal 35′ st Milesi L.), Doumbia I., Brentan M., Zanini M., Zoma M. A., Arrighini A. (dal 35′ st Carletti C.). A disposizione: Moleri L., Pratelli L., Agostinelli M., Angeloni M., Gelli J., Genevier G., Longo S., Munari D., Muzio C., Toccafondi D.

Reti: al 25′ st Palestra M. (Atalanta U23), al 34′ st Arrighini A. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 40′ pt Awua T. (Atalanta U23), al 8′ st Masi A. (Atalanta U23), al 44′ st Italen J. (Atalanta U23), al 45’+4 st Solcia D. (Atalanta U23) al 39′ pt Doumbia I. (AlbinoLeffe), al 45’+4 st Zoma M. A. (AlbinoLeffe).

