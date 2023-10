Video/ Atalanta U23 Legnago Salus (1-0) gol e highlights: Cisse entra e segna! (Serie C 20 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio l’Atalanta U23 supera il Legnago Salus per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Donati partono in maniera arrembante ma falliscono un’occasione abbastanza clamorosa quando Italeng spara alto sopra la traversa da posizione favorevole intorno al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono mancando il bersaglio sia al 19′ con un tiro di Mendicino che al 30′ con un colpo di testa di Di Serio. Gli ospiti allenati da mister Donati replicano al 41′ quando Rocco non impatta bene la sfera.

Nel secondo tempo i biancoblu si riaffacciano in avanti con il solito Rocco ed i giovani della Dea si fanno invece sentire con uno spunto di Di Serio smorzato dalla retroguardia avversaria e quindi parato da Fortin al 58′. Nell’ultima parte dell’incontro gli orobici riescono a passare in vantaggio al 90’+1′ grazie alla rete messa a segno dal subentrato Cisse in ripartenza.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Poli, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Mendicino e Solcia da un lato, van Ransbeeck, Diaby e Casarotti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono all’Atalanta U23 di salire a quota 11 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Legnago Salus non si muove, restando fermo a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS: IL TABELLINO

Atalanta U23-Legnago Salus 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+1′ Cisse(A).

ATALANTA U23 (3-5-2) – Vismara, Palestra, Mendicino, Bonfanti, Italeng, Solcia, Di Serio, Ceresoli, Bernasconi, Awua, Mallamo. A disposizione: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Gyabuaa, Cissè, Ghislandi, Sidibe, Roaldsøy, Masi, Chiwisa, Rosa. Allenatore: Francesco Modesto.

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2) – Fortin, Mazzali, Viero, Van Ransbeeck, Rocco, Motoc, Diaby, Giani, Muteba, Noce, Zanandrea. A disposizione: Businarolo, Tosi, Baradji, Svidercoschi, Travaglini, Sambou, Ruggeri, Casarotti, Lonardoni, Franzolini, Tabue. Allenatore: Massimo Donati.

Arbitro: Alberto Poli (sezione di Verona).

Ammoniti: 38′ Mendicino(A); 39′ van Ransbeeck(L); 64′ Diaby(L); 85′ Casarotti(L); 90′ Solcia(A).

