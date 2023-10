DIRETTA/ Atalanta U23 Legnago video streaming tv: è una partita inedita (Serie C 20 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Atalanta U23 Legnago Salus non presenta nessun precedente giocato tra queste due formazioni. Non potendo analizzare i precedenti tra queste due squadre vi presentiamo le ultime tre sfide giocate da ambedue le compagini. Padroni di casa che arrivano al match dopo il pareggio interno nel derby contro l’Albinoleffe per 1-1. Ad andare in gol Palestra per l’Atalanta. Le due partite precedenti hanno visto l’Atalanta raccogliere tre punti contro la Pro Vercelli vincendo la sfida per 2-0, grazie gol firmati da Bernasconi e Di Serio.

In mezzo la sconfitta pesante contro il Vicenza con il risultato di 3-0. Legnago che ha vinto l’ultimo scontro affrontando la Fiorenzuola per 0-4. Doppietta firmata Daniele Rocco: a completare anche Giani e Svidercoschi. Prima della vittoria due sconfitte consecutive contro Giana Erminio e Padova, rispettivamente con i risultati di 1-4 e 2-4. Guardando la classifica le due formazioni si trovano a ben 5 punti di distanza con il Legnago all’ottavo posto ed i nerazzurri al sedicesimo. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta U23 Legnago Salus viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Atalanta U23 Legnago Salus è in diretta dallo stadio Comunale di Caravaggio, alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre: è uno degli anticipi nella nona giornata di Serie C 2023-2024, siamo nel girone A e si affrontano due squadre che stanno facendo tutto sommato bene. Alla prima esperienza di sempre nella storia, l’Atalanta U23 si trova appena sopra la zona playout: dopo un avvio incerto ha preso un po’ di ritmo ed è reduce dal pareggio interno contro l’Albinoleffe, non il risultato sperato ma comunque un buon punto per muovere ancora la sua classifica.

Il Legnago Salus neopromosso invece ha 13 punti, e in questo momento giocherebbe i playoff: straripante 4-0 a Fiorenzuola nell’ultima giornata, per dimostrare ancora una volta di poter crescere. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Atalanta U23 Legnago Salus; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni della partita di Caravaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS

Francesco Modesto affronta Atalanta U23 Legnago Salus con il 3-4-1-2: in porta va Vismara, davanti a lui una linea difensiva nella quale dovrebbero agire Solcia, Giovanni Bonfanti e Masi con Del Lungo che è la prima alternativa. A centrocampo, il tandem Awua-Mallamo è quello favorito ma occhio ai due gioiellini Gyabuyaa e Alassane Sidibe, così come Roaldsoy; Palestra e Ceresoli sugli esterni, alle spalle dei due attaccanti dovrebbe agire De Nipoti con Italeng e Di Serio confermati davanti, anche se Capone potrebbe avere oggi una maglia da titolare.

Il Legnago Salus di Massimo Donati dovrebbe essere lo stesso di venerdì scorso: anche qui modulo 3-4-1-2, dunque Noce, Pelagatti e Zanandrea a protezione di Fortin, centrocampo con Aboubakar Diaby e Viero nel settore nevralgico e Van Ransbeeck che fa un passo avanti, sugli esterni dovrebbero agire nuovamente Muteba a destra e Mazzali sull’altro versante. In attacco c’è un ballottaggio aperto: Giani e Rocco sono partiti titolari a Fiorenzuola e hanno segnato, ma Svidercoschi lo ha fatto entrando a partita in corso e dunque potrebbe avere un’occasione.











