Video/ Atalanta U23 Pergolettese (0-2) gol e highlights: Piu e Bariti piegano gli orobici (16 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA U23 PERGOLETTESE (0-2): LA PARTITA

La Pergolettese vince in casa dell’Atalanta U23 e trova tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza. La gara si sblocca dopo la mezzora. Arini recupera la sfera e lancia Piu in area che contro Vismara la mette in fondo al sacco. Ci prova poi Capone per il pareggio immediato, la sua conclusione viene deviata.

Guiu dal limite calcia con il destro, palla fuori. Ghislandi calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Soncin. Panada dentro per Vlahovic, il tiro del centravanti termina contro la traversa. Solcia commette un bruttissimo fallo su Caia, arriva il rosso diretto. Bernasconi a botta sicura, risponde presente Soncin. Caio lancia in contropiede per Bariti in area, fallo di Vismara e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Bariti che spiazza Vismara e chiude la gara.

ATALANTA U23: Vismara P. (Portiere), Bonfanti G. (dal 1′ st Ceresoli A.), Varnier M. (dal 32′ st Bernasconi L.), Solcia D., Palestra M., Gyabuaa M. (dal 17′ st Da Riva J.), Panada S., Ghislandi D., Jimenez K. (dal 17′ st Cortinovis A.), Capone C. (dal 17′ st Vlahovic V.), Balde S.. A disposizione: Bertini T. (Portiere), Berto G., Chiwisa M., Dajcar M. (Portiere), De Nipoti T., Mendicino L., Muhameti E., Regonesi I.

PERGOLETTESE: Soncin M. (Portiere), Lambrughi A., Bignami R., Arini M., Tonoli D., Jaouhari Z., Figoli M., Andreoli L. (dal 1′ st Aucelli C.), Bariti D., Piu A. (dal 23′ st Caia F.), Guiu B. (dal 43′ st Schiavini A.). A disposizione: Bozzuto R., Cattaneo M. (Portiere), Cerasani J., De Luca G., Doldi F. (Portiere), Mazzarani A.

Reti: al 37′ pt Piu A. (Pergolettese) .

Ammonizioni: al 15′ pt Jimenez K. (Atalanta U23), al 9′ st Gyabuaa M. (Atalanta U23), al 42′ st Ceresoli A. (Atalanta U23) al 30′ pt Andreoli L. (Pergolettese), al 42′ st Jaouhari Z. (Pergolettese).

Espulsioni: al 39′ st Solcia D. (Atalanta U23).

