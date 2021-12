Video/ Atalanta Venezia (4-0) gol e highlights: show di Pasalic!

L’Atalanta cala il poker contro il Venezia grazie a Pasalic, tripletta, e Koopmeiners. Con questa vittoria l’Atalanta aggancia momentaneamente l’Inter a quota 31 mentre il Venezia resta a 15. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Busio dalla distanza chiama subito Musso alla risposta. L’estremo difensore la mette in angolo, non accade nulla. Pezzella prova il cross ma viene chiuso in calcio d’angolo. Ilicic per Pasalic che viene chiuso al momento del tiro. Pasalic! La sblocca l’Atalanta! Assist di Ilicic per Pasalic che trova la rete numero cinque in campionato. Pasalic! Doppietta del croato su assist di Muriel! Scambio con il colombiano con il croato che trova la doppietta personale!

Inizio di gara per il croato da incorniciare. Continua ad attaccare l’Atalanta a caccia del terzo gol. Henry prova la conclusione ma trova la grande risposta di Musso. Venezia che sta provando a riaprirla. Pasalic serve Muriel che sbaglia lo stop. Bella azione personale di Koopmeiners che aggancia e tira ma non trova lo specchio. Pessina per Ilicic che con il destro la mette alta. Venezia ora in grande difficoltà contro il palleggio dei bergamaschi. Ci prova Tessmann, conclusione centrale. Pezzella prova a calciare ma la conclusione è centrale. Termina la prima frazione di gara senza alcun recupero, decide la doppietta di Pasalic.

SECONDO TEMPO

Pessina morbido per Ilicic che di testa non riesce ad indirizzare il pallone. Crnioj da fuori area, respinge Musso. Grande imbucata di Ilicic per Pasalic, Romero la mette in angolo. Muriel strappa palla a Ceccaroni, servizio per Ilicic, Hateboer viene chiuso in angolo. Koopmeiners! Arriva il tris dell’Atalanta! Pezzella appoggia per il centrocampista che la mette nell’angolino e chiude il match! Atalanta in pieno controllo della gara, Venezia che prova a cambiare qualcosa dalla panchina per un match chiuso. Pasalic per Muriel che trova il palo esterno in area! Pasalic! Assist di Muriel per Pasalic che mette dentro la tripletta personale! Da sottolineare la grandissima azione del colombiano.

Aramu per Crnigoj che la mette altissima. Ilicic si mette in proprio e calcia da fuori area ma non trova la porta. Pasalic è salito a quota sette reti in campionato. Cambia Gasperini che sta pensando alla trasferta di Napoli. Dieci minuti alla fine di una gara che non ha più nulla da dire. Fallo di Ampadu su Pezzella, giallo per lui. De Roon calcia da fuori area ma la mette altissima. Miranchuk con il sinistro va ad un passo dal pokerissimo. Pasalic per Miranchuk in area, esce bene Romero. Termina il match, l’Atalanta asfalta il Venezia.

IL TABELLINO

Marcatori: 7’ p.t. Pasalic (A), 12’ p.t. Pasalic (A), 12’ s.t. Koopmeiners (A), 22’ s.t. Pasalic (A)

Assist: 7’ p.t. Ilicic (A), 12’ p.t. Muriel (A), 12’ s.t. Pezzella (A), 22’ s.t. Muriel (A)

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Djimsiti (46’ s.t. Toloi), Demiral (32’ s.t. Scalvini), Palomino, Hateboer, Koopmeiners, Pessina (17’ s.t. de Roon), Pezzella, Pašalić, Iličić (32’ s.t. Miranchuk), Muriel (32’ s.t. Piccoli). All. Gasperini.

Venezia (4-3-1-2): Romero, Mazzocchi (1’ s.t. Crnigoj), Caldara, Ceccaroni, Haps (26’ s.t. Schnegg), Ampadu, Tessmann, Busio (13’ s.t. Peretz), Kiyine (13’ s.t. Aramu), Henry, Johnsen (26’ s.t. Svoboda). All. Zanetti.

Arbitro: Santoro di Messina.

Ammoniti: 36’ s.t. Ampadu (V)

