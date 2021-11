Diretta Atalanta Venezia/ Streaming video tv: Gasperini vede la Top 3! (Serie A)

DIRETTA ATALANTA VENEZIA: GASPERINI ALL’INSEGUIMENTO!

Atalanta Venezia sarà diretta dal signor Alberto Santoro, e si gioca alle ore 18:30 di martedì 30 novembre: è questo uno degli anticipi nella 15^ giornata di Serie A 2021-2022, si gioca in turno infrasettimanale e così ritroviamo in campo la Dea a tre giorni dalla grande impresa dell’Allianz Stadium. Prima vittoria sul campo della Juventus in 32 anni, adesso la squadra di Gian Piero Gasperini sembra davvero aver preso il ritmo giusto per andare addirittura a insidiare il secondo posto del Milan – Inter permettendo – e in attesa di giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League nella sfida diretta.

Il Venezia ha perso in casa proprio contro l’Inter, una sconfitta che naturalmente ci poteva stare e che ha comunque presentato una squadra pronta a giocarsela; la classifica è buona ma è chiaro che da questo tour de force ravvicinato si potrebbe uscire senza aver fatto punti, il che non dovrà rappresentare un dramma. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Atalanta Venezia, aspettando che le due squadre scendano in campo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Atalanta Venezia sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare: il match infatti è uno di quelli trasmessi in televisione e riservati chiaramente agli abbonati, che eventualmente potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, questo match come tutti gli altri di campionato sarà disponibile sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della serie A e fornirà dunque le immagini a tutti i suoi clienti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VENEZIA

Brutte notizia per Gasperini perché in Atalanta Venezia sarà sempre fuori Gosens, che sembrava sulla via del recupero; a sinistra dunque giocherà Zappacosta, pronto comunque a scambiarsi la fascia con Maehle, mentre in mezzo al campo ci sarà un’occasione per Koopmeiners che prenderebbe il posto di De Roon. In difesa, occhio al turnover Sportiello-Musso con il primo titolare; Toloi, Palomino e Djimsiti davanti al portiere, poi davanti potrebbe esserci spazio per Muriel dal primo minuto con Pasalic e Ilicic che appaiono favoriti per supportarlo sulla trequarti.

Nel Venezia il grande ex Caldara comanderà la difesa con Ceccaroni; in porta va Sergio Romero, i due terzini saranno invece Pasquale Mazzocchi e Haps. A centrocampo Paolo Zanetti dovrebbe confermare le scelte: spazio dunque a Vacca in cabina di regia con Ampadu e Busio che agiranno ai suoi lati, nel tridente offensivo le soluzioni non mancano e scalpita in particolare Thomas Henry, la cui maglia da titolare potrebbe far scalare Okereke sull’esterno. L’ex Bruges dovrebbe comunque giocare; così anche Aramu, dunque eventualmente il turnover riguarderebbe Johnsen.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atalanta Venezia, quindi andiamo a vedere quali siano le quote previste da questo bookmaker per la partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vale 1,24 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare 6,00 volte la cifra giocata, infine il segno 2 che regola l’eventualità della squadra in trasferta porta in dote una vincita equivalente a 12,00 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita.

