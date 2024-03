Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-3) gol e highlights: show di Lewandowski! (Liga, 17 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATLETICO MADRID BARCELLONA: LA SINTESI

All’Estadio Wanda Metropolitano il Barcellona supera in trasferta l’Atletico Madrid per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa partono fortissimo affacciandosi subito pericolosamente in zona offensiva già al 7′ quando la conclusione di Pablo Barrios, liberato da De Paul, esce di pochissimo fuori dallo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Xavi crescono propronendosi bene in attacco oltre a riuscire a passare in vantaggio al 38′ grazie alla rete messa a segno da Joao Felix, su assist del suo compagno Lewandowski. Tuttavia i catalani perdono prematuramente il loro allenatore Xavi, che rimedia un rosso al 42′ qualche istante dopo essere già stato ammonito.

Nel secondo tempo il copione non sembra affatto cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza e così i blaugrana ricominciano in maniera arrembante trovando pure il gol del raddoppio immediatamente al 47′ per merito di Lewandowski, su suggerimento del collega Raphinha. Nell’ultima parte dell’incontro il Barça cala il tris definitivo al 65′ con Ferran Torres, autore di un colpo di testa vincente su cross di Lewandowski, ed i colchoneros rimangono invece in inferiorità numerica dal 90’+3′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Molina.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo Jose Sanchez, avendo anche espulso Molina da una parte ed il già ammonito Xavi dall’altra, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente De Paul, Savic e Barrios da un lato, Koundé dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono al Barcellona di salire a quota 64 nella classifica della Liga spagnola mentre l’Atletico Madrid non si muove, rimanendo fermo a 55 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATLETICO MADRID BARCELLONA: IL TABELLINO

Atletico Madrid-Barcellona 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Joao Felix(B); 47′ Lewandowski(B); 65′ Lopez(B).

Assist: 38′, 65′ Lewandowski(B); 47′ Raphinha(B).

ATLETICO MADRID (3-1-4-2) – Oblak; Witsel, Reinildo, Samic; Barrios; Molina, Llorente, De Paul, Samuel Lino; Morata, Riquelme. Allenatore: Simeone. A disposizione: Azpilicueta, Correa, Depay, Gabriel Paulista, Gomis, Griezmann, Koke, Moldovan, Niguez, Vermeeren.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Koundé; Araujo, Cubarsì; Fort; Sergi Roberto; Christiensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi. A disposizione: Alonso, Casado, Christensen, Guiu, Kochen, Martinez, Pena, Romeu, Vitor Roque, Yamal.

Arbitro: Jose Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 33′ Koundé(B); 41′ Xavi(B); 46′ De Paul(A); 61′ Savic(A); 89′ Barrios(A).

Espulsi: 42′ Xavi(B); 90’+3′ Molina(A).

