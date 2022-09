Video/ Atletico Madrid Porto (2-1) gol e highlights: vittoria in extremis per Simeone

Video Atletico Madrid Porto che regala a tutti gli amanti del calcio un finale da urlo. Primo tempo che regala poche emozioni; il Porto di Sergio Conceicao è ben messo in campo e l’Atletico Madrid non trova spazio. Le uniche occasioni sono costruite da Yannick Ferreira Carrasco che si fa vedere sulla fascia mancina dei colchoneros. Evanilson impegna Oblak che sventa con ottime parate. Secondo tempo che si apre con il cambio di Simeone che inserisce in campo Hermoso, protagonista dell’incontro. Trova il gol l’Atletico Madrid con Koke ma il VAR frena la gioia della bandiera della squadra spagnola ed il risultato rimane sullo 0-0. Attacca ma con poca convinzione il Porto che non trova la porta con Oblak che guida i suoi dalla difesa.

Finisce la partita anzitempo sia per Otavio che per Taremi. Il primo per un brutto infortunio ed il secondo per un cartellino rosso a seguito di un doppio giallo sventolato dal direttore di gara polacco. Minuti finali che rendono incandescente il Wanda Metropolitano con Hermoso protagonista. Il mancino spagnolo prima trova il vantaggio al minuto 92 ma dopo 4 minuti regala il calcio di rigore che al 96′ Uribe spedisce in rete. Wanda Metropolitano che raffredda dopo il gol subito ma basta poco, pochissimo per farlo tornare gioioso con Griezmann che di testa devia la torre di Witsel e regala, dalla panchina, i 3 punti al Cholo Diego Simeone che oggi festeggia la vittoria ed il primo gol in Champions del figlio Giovanni in Napoli Liverpool.

VIDEO ATLETICO MADRID PORTO: IL TABELLINO

GOL: 90+2′ Hermoso (A), 90+6′ Uribe (P), 90+11 Griezmann (A)

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Mandava; Molina (46′ De Paul), Llorente, Koke, Niguez (61′ Griezmann), Carrasco (46′ Lemar); Morata (68′ Hermoso), Joao Felix (71′ Correa). All. Simeone

PORTO (4-4-2); Diogo Costa; Pepe, Carmo, Pepe (62′ Joao Mario), Sanusi; Otavio (77′ Bruno Costa), Eustaquio, Uribe, Galeno (88′ Veron); Taremi, Evanilson (78′ Martinez). All. Conceicao

AMMONITI: 54′ Pepe, 56′ Koke, 68′ Uribe, 71′ e 81′ Taremi, 95′ Hermoso

ESPULSI: 81′ Taremi

ARBITRO: Szymon Marciniak











