Video/ Audace Cerignola Benevento (0-0) highlights: Paleari salva i suoi! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi le squadre di Audace Cerignola e Benevento si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Andreoletti partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 1′ con un tiro di Ciano respinto da Krapikas e perdono per infortunio Pinato, sostituito da Agazzi, già al 6′.

I padroni di casa guidati dal tecnico Tisci replicano al 2′ con un colpo di testa impreciso di Malcore che non combina di meglio nemmeno all’8′. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni per spezzare l’equilibrio non mancano su entrambi i fronti ma anche i pugliesi si vedono costretti ad effettuare una sostituzione in maniera prematurare rimpiazzando l’infortunato Sainz Maza con Ghisolfi intorno al 28′. Nel secondo tempo il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza come dimostra il nuovo spunto del solito Malcore facilmente controllato da Paleari tra i pali della sua porta al 49′.

Nell’ultima parte dell’incontro le Cicogne paiono crederci nonostante non vadano oltre a qualche giocata insidiosa con Malcore, D’Ausilio e Capomaggio, disinnescati all’occorrenza da Paleari. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Scatena, proveniente dalla sezione di Avezzano, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Malcore e Ligi soltanto tra i padroni di casa. Il punto conquistato in questo settimo turno di campionato permette all’Audace Cerignola di salire a quota 9 ed al Benevento di portarsi a 14 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO: IL TABELLINO

Audace Cerignola-Benevento 0 a 0

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) – Krapikas; Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini; Sainz-Maza, Capomaggio, Ruggiero; D’Andrea, Sosa; Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, D’Ausilio, Leonetti, Prati, Gonnelli, Vitale, Tascone, Rizzo, Ghisolfi, Carnevale, Neglia. All.: Tisci.

BENEVENTO (3-5-2) – Paleari; Pastina, Berra, El Kaouakibi; Karic, Pinato, Talia, Tello, Simonetti; Ciano, Ferrante. A disp.: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Improta, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Capellini, Bolsius. All.: Andreoletti.

Arbitro: Gabriele Scatena (sezione di Avezzano).

Ammoniti: 87′ Malcore(A); 90’+1′ Ligi(A).

