DIRETTA/ Audace Cerignola Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C 8 ottobre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Audace Cerignola Benevento inizierà alle 20:45 e poi di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente all’ottavo e secondo posto in classifica. Le due società hanno realizzato gli stessi gol in questo campionato: ben 8. Stessi dati anche in fase difensiva con 6 reti subite da entrambe le squadre. La differenza tra le due formazioni risulta essere nei punti collezionati. Padroni di casa che hanno raccolto 8 punti in sei partite; ospiti ben 13, quindi 5 in più.

Pugliesi che hanno collezionato 5 degli 8 punti totali tra le mura amiche; campani che invece ne hanno raccolti solamente quattro dai 13 complessivi. In zona marcature bisogna attenzionare ben due calciatori, entrambi a quota tre gol e facenti parte di entrambe le formazioni. Audace Cerignola che presenta l’attaccante Giuseppe Malcore; dall’altra parte il Benevento schiera Alexis Ferrante. La sfida tra i pali sarà tra l’ex portiere di Sampdoria, Spezia e Ternana Krapikas da una parte e dall’altra esperto Paleari. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Benevento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO: UN BIG MATCH!

Audace Cerignola Benevento, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Confronto stimolante tra due tra le squadre che hanno espresso il miglior calcio nelle prime uscite e che vogliono recitare un ruolo da protagonista in questa stagione.

L’Audace Cerignola ha raccolto 8 punti nelle prime sei partite, frutto di una vittoria e cinque pareggi. I gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto uno 0-0 sul campo del Taranto. Il Benevento, invece, è secondo a quota 13 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA BENEVENTO

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Benevento. Partiamo dai pugliesi, confermato il consueto 4-3-2-1: Krapikas, Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini, Ruggiero, Capomaggio, Ghisolfi, Leonetti, D’Andrea, Malcore. Passiamo adesso alle Streghe, schierate con il 3-4-2-1: Paleari, Berra, Capellini, Pastina, El Kaouakibi, Talia, Pinato, Benedetti, Karic, Tello, Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Audace Cerignola Benevento vedono leggermente favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Audace Cerignola è a 2,85, il pareggio è quotato a 3,00, mentre il successo del Benevento è a 2,45. L’Under 2,5 è a 1,55, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,88 e 1,77.











